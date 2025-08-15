Topdarter Michael van Gerwen viert na een roerige periode nog even vakantie. In september zal hij weer zijn uiterste best doen om terug op zijn oude niveau te komen, maar voor het zover is geniet hij op Ibiza. Dat leidde tot een bijzondere ontmoeting.

Dat Van Gerwen niet vies is van een feestje bleek deze zomer wel. Hij bezocht in juli het dancefestival Tomorrowland en werd daar gespot met een aantal bekende oud-voetballers, onder wie Eljero Elia en Theo Lucius. Daarna vloog hij door naar Ibiza.

De darter ging in eerste instantie niet naar het Spaanse eiland om te feesten, maar om wat quality time door te brengen met zijn kinderen: Mike en Zoë. Hij vertoefde op een luxe jacht op de Middelandse Zee en vierde de achtste verjaardag van zijn dochter.

Donderdag was het weer tijd voor een feestje. "Een ongelooflijke avond in Ushuaïa", schrijft Van Gerwen op Instagram. Hij bezocht een show van Martin Garrix in de beroemde club. Hij ging ook op de foto met de Nederlandse dj en kreeg zelfs een rondleiding backstage van hem. Daarnaast ontmoette hij de 'iconische' producer Paul Kalkbrenner. De Duitse muzikant is een grote naam in de technoscene.

De drievoudig wereldkampioen heeft ook wel wat ontspanning verdiend na de afgelopen maanden. Er is veel gebeurd in het leven van de 36-jarige. Al twee jaar worstelt hij met zijn vorm en wint hij zelden meer een groot toernooi. Daar kwam eind mei het nieuws bij dat hij aan het scheiden is van zijn ex-vrouw Daphne én hij maakte bekend dat er bij zijn vader weer kanker is aangetroffen.

Eind juni kwam Van Gerwen weer eens in actie in een wedstrijd op het hoogste niveau. In de tweede ronde van de Matchplay werd hij echter al vroeg uitgeschakeld door Josh Rock. In september wil hij weer serieuze stappen zetten om te proberen terug op topniveau te komen.