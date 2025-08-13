Luke Littler won afgelopen weekend de Australian Darts Masters en in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is er verbazing over de manier waarop dat ging. Oud-topdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zagen dat Littler er namelijk totaal geen zin in had.

"Als je Littler op het podium ziet staan...", begint Van der Voort. "Het liedje gaat nog anderhalf uur door en dan staat hij al met zijn handen in zijn zakken naar het bord te turen. Ik geloof dat hij er echt totaal geen zin in had."

Vlottes hoopt dat de dartbond de 18-jarige topdarter aanspreekt op zijn gedrag. "Er zal toch wel iemand bij de PDC zeggen van: joh, we snappen dat je er misschien geen zin in hebt, maar je krijgt toch een mooi bedrag hiervoor. Het is niet lekker als er een jongen van 18 staat alsof hij hier moet staan en een beetje nonchalant doet. Ik denk dat ze dat best bij hem aan kunnen geven, toch?"

'Hij kan alles maken'

Van der Voort denkt dat de PDC dat wel kan doen, maar dat Littler zelf bepaalt hoe hij zich gedraagt. "Het is het hele plaatje. Interesseert het hem niet veel, dan gooit hij nog steeds echt heel goed en probeert van alles uit. En dan zegt hij in het interview: ik ben nu twee keer geweest, volgende keer kom ik niet. Maar hij kan alles maken, want hij wint zo goed als alles."

Vergelijking met Michael van Gerwen

Het doet de oud-darter denken aan zijn goede vriend Michael van Gerwen, die ook een periode lang alles won. "Mateloos populair bij heel veel mensen, maar hij zal ook iets van afkeer over zich afroepen bij heel veel mensen. Van Gerwen had dat ook." Vlottes vult aan: "Ja, en Phil Taylor ook."

Van der Voort gaat verder over Van Gerwen: "Michael heeft ook z'n maniertjes. Dan stond-ie 7-0 voor, gooit-ie een hoge finish uit en stond-ie nog te blèren. Dan vonden mensen weer: dat is niet nodig, hè. Hij is natuurlijk wel degene geweest die dat erin gebracht heeft, want nu juichen we allemaal op het podium. Michael ging natuurlijk een beetje in de lucht boksen en alles. In het begin vond iedereen daar ook wat van."

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort niet alleen met Mike de Decker over zijn ervaringen aan de andere kant van de wereld, maar hebben ze het over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.