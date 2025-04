Topdarter Michael van Gerwen sluit met 'zak stenen op z'n rug' en twee punten bewogen week af

De schouder van Michael van Gerwen hield zich één wedstrijd in de Premier League Darts uitstekend. In zijn kwartfinale tegen Chris Dobey pakte hij daardoor twee belangrijke punten. Maar in de halve finale bleek hij toch te veel last te hebben van 'een zak stenen op zijn rug'.

Hij begon meteen met een niet ingehouden juich aan de wedstrijd tegen Dobey, want hij brak zijn tegenstander meteen met een 111-finish. De toon was gezet en Van Gerwen oogde scherp als nooit tevoren. Maar na een paar legs begon hij toch weer wat met zijn schouder te draaien. Het bracht een zege tegen Dobey en dus twee punten voor de ranglijst niet meer in gevaar.

FIRST BLOOD TO MVG!



Michael van Gerwen is off and running here in Manchester, converting a 111 finish on tops to break Chris Dobey in the opening leg!



📺 https://t.co/CxOorrFXK9 #PLDarts25 pic.twitter.com/TCwWauK23R — PDC Darts (@OfficialPDC) April 10, 2025

Dartsanalist met tranen in zijn ogen bij Viaplay na vreselijk verlies: 'Ook een beetje afleiding' De uitzending rondom de Premier League Darts in Manchester op Viaplay opende emotioneel. Eerst werd het overlijden van voetbaltrainer Leo Beenhakker gedeeld met de kijkers, maar daarna schakelde presentator Koert Westerman naar één van de analisten aan tafel, die met tranen in zijn ogen zat.

'Heel knap'

Met de 4-2 voorsprong voor Van Gerwen was het definitief gedaan met de halve-finalist van afgelopen WK. Net als in Ally Pally verloor Dobey ook nu weer van de Nederlander. Met zijn 6-4 zege was MVG zeker van twee punten. Met die prestatie was goede vriend Vincent van der Voort in de studio van Viaplay dik tevreden. "Ik vind het heel knap van hem. Mentaal heel sterk om dit na zo'n week te doen. Het was bij vlagen goed, vooral toen het na de 3-2 ging lopen bij hem."

Topdarter Michael van Gerwen krijgt na dramatische weken harde boodschap Michael van Gerwen kan het dit jaar wel vergeten dat hij de Premier League Darts nog gaat winnen. Die harde boodschap geeft z'n goede vriend en ex-collega Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Op dit moment vind ik dat Michael pas op de plaats moet maken."

'Zak met stenen'

Voordat Van Gerwen de halve finale moest spelen tegen Nathan Aspinall, had hij nog even contact met Van der Voort. Hij zei tegen zijn goede vriend dat het voelde alsof hij 'een zak met stenen' op z'n rug had, zo stijf voelde het. Daarmee blijkt het probleem dus nog altijd niet verholpen. Tegen Aspinall was hij dan ook kansloos en vloog hij met een 6-2 nederlaag naar huis. Wel twee punten en een (mentale) overwinning rijker na een bewogen week.

Bewogen week

In Berlijn een week eerder kon de Nederlander niet eens een wedstrijd spelen door zijn pijnlijke schouder. Goede vriend Vincent van der Voort vertelde in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hoe de blessure ontstond. In de Players Championships 11 en 12 op dinsdag en woensdag was er van herstel nog weinig te zien, want de nummer drie van de wereld verloor in beide vloertoernooien in de eerste ronde. Maik Kuivenhoven en Rhys Griffin waren te sterk voor hem.

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld De Premier League Darts is weer in volle gang. Zeventien weken lang elke donderdagavond strijden de acht uitverkoren darters om de totale prijzenpot van één miljoen pond. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. In april komt de Premier League naar Rotterdam. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

Darts Draait Door

Beluister de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder.