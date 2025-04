Bizarre blessure Michael van Gerwen onthuld: 'Eén groot, waardeloos verhaal'

Michael van Gerwen liep op een bizarre wijze een blessure op die hem deelname aan de Premier League Darts in Berlijn én de Euro Tour in Riesa kostte. Dat onthult zijn vriend Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij wist meteen dat het mis was."

Het nieuws van de afmelding van de Nederlandse topdarter kwam als donderslag bij heldere hemel. Van Gerwen (35) was woensdag nog aanwezig tijdens de persdag en had onder andere tegen Sportnieuws.nl nog flinke praatjes. Uit niets bleek dat 24 uur later zijn kwartfinale tegen Gerwyn Price niet door zou gaan en MVG alweer gefrustreerd en balend terug in de auto naar huis zou zitten. Maar dat bleek wel de waarheid.

Topdarter Michael van Gerwen speelde niet maar beledigde wel in Duitsland: 'Wat een vuile kritiek' Michael van Gerwen ontbreekt dit weekend bij het Euro Tour-evenement in Riesa. De Nederlandse ex-wereldkampioen heeft een schouderblessure. Daardoor miste hij donderdag ook de Premier League Darts in Berlijn. Wel had hij in de Duitse hoofdstad een grote mond over andere darters.

'Dat is niet goed'

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, die dinsdag 8 april om 16.00 uur verschijnt op diverse kanalen als Spotify en Apple Podcasts, vertelt Van der Voort hoe de blessure ontstond. "Hij blesseerde zich 's middags, heel erg zuur. Hij moest wat shirtjes passen voor zijn sponsor. Hij trok een ander shirtje aan en hij zei meteen dat het niet goed was. Hij kon z'n nek bijna niet draaien."

'Was 's nachts alweer thuis'

Van Gerwen probeerde nog van alles om het goed te krijgen. Zo ging hij nog naar een fysiotherapeut, liet hij zich masseren en 'gooide hij er wat spierverslappers in', vertelt Van der Voort. "Hij heeft het even geprobeerd, maar het ging niet. Toen zijn we naar het hotel gereden, hebben de spullen gepakt en zijn naar huis gereden. Ik was om 02.00 uur 's nachts thuis."

Nederlandse vervanger Michael van Gerwen dankt 'hele goede baas' na enorme verrassing: 'Alles is bonus' Darter Richard Veenstra kreeg donderdagavond een verrassend telefoontje, of hij de plaats van Michael van Gerwen wilde innemen op de Euro Tour dit weekend. Hij boekte meteen een hotel én maakte een autorit van dik zeven uur. "Gelukkig heb ik een hele goede baas", vertelt hij aan Sportnieuws.nl onderweg naar het Oost-Duitse Riesa.

'Toen wist hij dat het niks ging worden'

Bij binnenkomst in de zaal in Berlijn wisten Van Gerwen en Van der Voort na drie kwartier dat het over was. "Met ingooien kon hij z'n hoofd (nog steeds, red.) amper draaien. Toen wist hij dat het niks ging worden en heeft hij meteen afgezegd."

'Waardeloos verhaal'

Volgens Van der Voort kreeg de topdarter zijn pijlen nauwelijks boven het midden van het bord. "Je zag aan alles dat hij veel pijn had. Hij was stijfjes en hij hield de hele tijd zijn mond dicht. Dat gebeurt nooit, normaal hoor je hem het hardst van iedereen", kan Van der Voort er nu wel weer om lachen. "Maar hij had echt heel veel last. Het werd één groot, waardeloos verhaal."

Topdarter Michael van Gerwen bezig met 'groter plan', meerdere redenen voor zijn afwezigheid Michael van Gerwen is maandag en dinsdag de grote afwezige tijdens Players Championships 9 en 10 in Leicester. De Nederlandse topdarter laat om meerdere redenen verstek gaan op de twee vloertoernooien bij de PDC. Dat laat zijn vriend Vincent van der Voort weten in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Weer terug

Na een vrij weekend en het nodige herstel, lijkt het ergste achter de rug bij Van Gerwen. Van der Voort meldde aan Sportnieuws.nl dat de Brabander dinsdag in ieder geval weer de Players Championship gooit. En afhankelijk van hoe het daar gaat, gooit Van Gerwen woensdag ook weer in Wigan.