Dartsanalist met tranen in zijn ogen bij Viaplay na vreselijk verlies: 'Ook een beetje afleiding'

De uitzending rondom de Premier League Darts in Manchester op Viaplay opende emotioneel. Eerst werd het overlijden van voetbaltrainer Leo Beenhakker gedeeld met de kijkers, maar daarna schakelde presentator Koert Westerman naar één van de analisten aan tafel, die met tranen in zijn ogen zat.

Jerry Hendriks, voormalig WK-darter, kreeg zelf deze week ook te maken met een vreselijk verlies in zijn privé-omgeving. "Jij kende Don Leo niet, maar jij zit er ook niet fijn bij Jerry", betrok Westerman zijn collega bij het gesprek. "Jij bent je moeder verloren, gecondoleerd daarmee. Je zit hier wel gewoon. Heb je nog overwogen om niet te komen?"

'Ook een beetje afleiding'

Met vochtig wordende ogen vertelt Hendriks vervolgens waarom hij ervoor koos om in de moeilijke tijd tóch te gaan werken bij Viaplay als dartsanalist. "Nee eigenlijk niet. Mijn moeder vond het altijd heel mooi om te kijken als ik hier in de studio mocht zitten. Ze heeft mij mijn hele dartscarrière ondersteund en altijd zichzelf weggecijferd voor dit. Dus voor mij was die keuze duidelijk, ook een beetje afleiding."

'Wilde het niet onbesproken laten'

Hendriks geeft aan dat hij zijn moeder 'nog trotser wil maken dan ze al was'. Westerman verexcuseerde zich voor het opwerpen van het onderwerp. "Maar ik wilde het niet onbesproken laten." Dat gebaar waardeerde Hendriks des te meer en hij zei er zelfs 'dankjewel' voor. Na de twee overlijdensberichten ging de uitzending rondom de Premier League Darts in Manchester weer verder tot de orde van de dag.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen miste vorige week de Premier League Darts in Berlijn, omdat het heel knullig in zijn schouder schoot. Hendriks z'n collega Vincent van der Voort vertelde eerder deze week in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hoe die blessure ontstond. Nu we een week verder zijn, heeft hij veel ocntact gehad met de nummer drie van de wereld en nummer vier van de huidige stand in de Premier League. "Het gaat beter dan de andere dagen, maar we mogen niet teveel verwachten."