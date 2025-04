Topdarter Michael van Gerwen krijgt na dramatische weken harde boodschap

Michael van Gerwen kan het dit jaar wel vergeten dat hij de Premier League Darts nog gaat winnen. Die harde boodschap geeft z'n goede vriend en ex-collega Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Op dit moment vind ik dat Michael pas op de plaats moet maken."

Van der Voort krijgt de stelling voorgeschoteld dat de Nederlandse topdarter wél het lucratieve toernooi wint, ondanks dat hij kwakkelt met vorm en blessures. Maar dat vindt de 49-jarige vriend van Van Gerwen onrealistisch. "Hij heeft dit jaar de ene keer een virus, nu zit hij weer met z'n rug, dan heeft hij weer de griep. Er gebeuren te veel dingen op dit moment waardoor hij die stijgende lijn niet in kan zetten."

'Dan wordt hij terug geworpen'

De recordkampioen van de Premier League kan een nieuw succes dus wel vergeten dit jaar. Het is met nog een aantal weken te gaan zelfs überhaupt maar de vraag of hij de finale-avond in Londen haalt. "Elke keer zet hij die lijn naar boven in en denk je dat hij door kan bouwen. Maar dan gebeurt er weer wat en wordt hij terug geworpen. Laat hem maar eerst heel druk bezig zijn met zijn ranking en met completer worden."

Harde boodschap

Het is een harde boodschap voor de nummer drie van de wereld, die de afgelopen maanden met veel tegenslagen te kampen kreeg. Daarnaast speelt zijn persoonlijke leven ook een belangrijke rol in de mindere honger van Van Gerwen. "Maar heel veel spelers hebben een persoonlijk leven en kinderen. Dat is heel belangrijk, maar daarbuiten moet je ook trainen. Anders word je niet veel beter dan het nu is. Dat besef moet er komen bij hem."

'Weet hij stiekem ook wel'

MVG zal volgens zijn goede vriend veel trainingsuren moeten maken in zijn vrije tijd. "Er zal een hoop moeten gebeuren en dan moet hij hopen dat hij eens heel blijft zodat hij een paar maanden alles kan spelen. Ik denk dat Michael het stiekem ook wel weet, maar dat hij het niet altijd wil", zegt Van der Voort met een knipoog.

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de bizarre blessure die Michael van Gerwen opliep in Berlijn. Ook komen de geplaagde darters Stephen Bunting en Nathan Aspinall voorbij na hun succesweek. Op de Euro Tour in Riesa viel ook weer genoeg op. Luister dit en meer in de podcast Darts Draait Door hieronder of op Spotify en Apple Podcasts.