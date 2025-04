Nieuwe deceptie voor Michael van Gerwen, landgenoot doet Nederlandse topdarter extra pijn

Michael van Gerwen keerde dinsdagmiddag weer terug bij de PDC. Vorige week moest hij zich plotseling afmelden voor de Premier League Darts in Berlijn en liet hij ook de Euro Tour in Riesa lopen. Allemaal om te herstellen van een bizarre blessure. Maar zijn rentree in Leicester was maar van korte duur.

De 35-jarige Nederlander stond in de eerste ronde van Players Championship 11, een vloertoernooi bij de PDC waar er 15.000 pond voor de winnaar klaarligt. Maar daar kwam Van Gerwen niet bij in de buurt, want al na één partij was het weer klaar. Uitgerekend tegen een landgenoot ging het mis, waardoor MVG weer een deceptie moet slikken.

Bizarre blessure Michael van Gerwen onthuld: 'Eén groot, waardeloos verhaal' Michael van Gerwen liep op een bizarre wijze een blessure op die hem deelname aan de Premier League Darts in Berlijn én de Euro Tour in Riesa kostte. Dat onthult zijn vriend Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij wist meteen dat het mis was."

Gemiste matchpijlen

Maik Kuivenhoven versloeg zijn landgenoot met 6-5. In de beslissende leg miste Van Gerwen nog een pijl op bullseye om de wedstrijd alsnog te winnen. Hij mocht op 25 nog terugkomen, maar gooide ook dubbel-8 niet raak, waarna Kuivenhoven finishte op 40 en daarmee het duel won.

Woensdag weer terug?

Door de vroege uitschakeling is het nog de vraag of Van Gerwen genoeg perspectief ziet om woensdag ook weer mee te doen aan Players Championship 12. Zijn goede vriend Vincent van der Voort liet maandag nog weten aan Sportnieuws.nl dat Van Gerwen deelname aan het volgende vloertoernooi zou laten afhangen van hoe het dinsdag ging.

Geblesseerde Michael van Gerwen neemt opvallend besluit na dubbele afmelding Michael van Gerwen lijkt weer hersteld van zijn schouderblessure, die hem de negende speelavond van de Premier League Darts en Euro Tour 3 kostte. Althans, zo lijkt het. Van Gerwens naam is terug te vinden op de lijst van de PDC voor de vloertoernooien van komende week.

Kersverse tourkaarthouder

Van Gerwen kwam tegen Kuivenhoven nog tot een redelijk gemiddelde van 94.92, net iets hoger dan zijn tegenstander. Toch was het niet genoeg voor de nummer drie van de wereld om Kuivenhoven opzij te zetten. Hij won in januari nog zijn tourkaart bij de PDC terug tijdens Q-School.

Luke Littler ook snel klaar

De eerste ronde was verrassend genoeg ook al meteen het eindstation voor collega-topdarters Luke Littler en Gerwyn Price. Zij vlogen er uit tegen respectievelijk Dylan Slevin en Rob Owen. De Nederlander Patrick Geeraerts boekte een mooie overwinning op Jonny Clayton in de eerste ronde. Toptalent Gian van Veen verloor meteen van voormalig jeugdwereldkampioen Ted Evetts.