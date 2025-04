Topdarter Michael van Gerwen krijgt volgende klap te verwerken

Michael van Gerwen is nog altijd niet de oude. De Nederlandse topdarter raakte vorige week knullig geblesseerd, maar keerde tijdens Players Championship 11 alweer terug. Zonder succes, want hij vloog er in de eerste ronde uit. Toch zag hij genoeg aanknopingspunten om het woensdag weer te proberen bij Players Championship 12, maar werd het weer kommer en kwel.

De nummer drie van de wereld was kansloos in de eerste ronde tegen Rhys Griffin. De Welshe darter kwam heel snel op een 4-0 voorsprong en liet Van Gerwen niet meer terugkomen. De Nederlander maakte er nog 4-2 van, maar moest bij 6-3 definitief het hoofd buigen. In de laatste legs van zijn tegenstander kreeg hij geen pijl meer op een dubbel en was van een comeback dus nooit sprake.

Geen rust en reflectie

Zo eindigt de dubbele Pro Tour in Leicester voor Van Gerwen in een nieuwe deceptie. Twee keer in de eerste ronde zitten levert hem geen prijzengeld op voor de ranking. Tijd voor rust en reflectie is er niet voor 'm, want donderdag moet hij alweer in Manchester zijn voor de Premier League Darts. Die moest hij vorige week in Berlijn overslaan omdat hij een bizarre blessure opliep. Van Gerwen heeft nu zijn laatste drie potjes verloren.

Rhys Griffin

Griffin kwam in alle vloertoernooien bij de PDC nog niet voorbij de tweede ronde. Op het afgelopen WK darts in december won hij in de eerste ronde van Karel Sedlacek, waarna Josh Rock hem naar huis stuurde in de tweede ronde. Hij bezet momenteel de 71ste plaats op de wereldranglijst. Op de UK Open in maart werd hij uitgeschakeld door Beau Greaves. Tegen Van Gerwen kwam hij tot een gemiddelde van bijna 95, tegen 89 van MVG.

