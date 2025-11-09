Michael van Gerwen heeft op de openingsdag van de Grand Slam of Darts maar net weten te ontsnappen aan een nederlaag tegen Beau Greaves. De Brabander won met 5-4 van de 21-jarige Engelse, die door hemzelf wordt gezien als 'de beste vrouwelijke darter ooit'. Na afloop ging het echter niet alleen over de zenuwslopende partij, maar ook over een uitspraak van Raymond van Barneveld.

De openingswedstrijd van Van Gerwen tegen de jonge Engelse liep uit op een waar spektakelstuk. Greaves, die onder haar bijnaam Beau ’n’ Arrow razendsnel populair is geworden, speelde zonder angst en zette de drievoudig wereldkampioen flink onder druk. Van Gerwen brak haar leg in een 11-darter en kwam op 4-2, maar Greaves vocht zich knap terug tot 4-4. In de beslissende leg miste ze op een haar na de dubbel 20 voor de winst, waarna Van Gerwen alsnog toesloeg: 5-4.

Na afloop toonde Van Gerwen zich opgelucht, maar niet helemaal tevreden over zijn spel. "Je wil gewoon de eerste wedstrijd winnen. De manier waarop maakt niet uit", zei hij bij Viaplay. "Ik geef het bijna weg, want ik gooi twee legs niet goed genoeg. In de laatste leg begin ik fantastisch met 180 en 140, maar daarna is het niet constant genoeg. Uiteindelijk is deze winst heel lekker."

Sneer richting Van Barneveld

Toch ging het gesprek na afloop al snel niet meer over de zwaarbevochten zege, maar over uitspraken van Van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen had vooraf gesteld dat Greaves volgend jaar zomaar een uitnodiging zou kunnen krijgen voor de prestigieuze Premier League of Darts. Een voorspelling waar niet iedereen het mee eens was, en zeker Van Gerwen niet.

Van Gerwen reageerde fel. "Raymond heeft al eerder een hoop onzin verteld in zijn leven", sneerde hij. "Dat zou veel te vroeg zijn. Natuurlijk heeft ze veel talent, maar laat haar eerst maar eens aan de Tour wennen. De Premier League heeft wel vaker mensen kapotgemaakt."

Michael van Gerwen BRUTALLY Dismisses Raymond van Barneveld Comment About Beau Greaves



"Raymond talks a lot of crap in his life before as well.



"The Premier League has killed some people before." pic.twitter.com/wozQKRjOb8 — Darts Now (@DartsNow_) November 8, 2025

Lof én vertrouwen bij Van Gerwen

Van Gerwen stak tegelijkertijd de loftrompet over zijn 21-jarige opponente. "Naar mijn mening is er nog nooit een betere vrouwelijke darter geweest, maar nu moet ze door. Ze is nog jong, maar ik moet vooral op mezelf letten", blikte Mighty Mike vooruit.

Zondagavond rond 23.30 uur neemt Van Gerwen het in zijn tweede groepsduel op tegen Niko Springer. "De eerste wedstrijd winnen is altijd een opluchting voor iedereen. Ik maakte het mezelf moeilijk, maar de zege geeft me vertrouwen voor zondagavond", aldus Van Gerwen.

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Jelle Klaasen en de Grand Slam of Darts centraal. Ook bespreken presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort de kritiek die Gerwyn Price en Bradley Brooks leverden op de podcast en bespreekt het tweetal nog andere zaken in de dartswereld. Beluister de nieuwe aflevering of check in via bijvoorbeeld YouTube of Spotify.