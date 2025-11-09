De laatste partij van de avond op de Grand Slam of Darts veranderde in een waar geduldspelletje. Stephen Bunting en de Filipijnse debutant Alexis Toylo leverden een duel af dat qua tempo meer weg had van een schaakwedstrijd dan van darts. Toylo deed er eindeloos lang over, Bunting raakte zichtbaar geïrriteerd en tot overmaat van ramp verloor hij ook nog met 5–4.

Zelfs de Viaplay-studio wist niet wat ze zag. Presentator Koert Westerman en analist Co Stompe konden hun ogen nauwelijks geloven. "Is toch niet te doen dit", verzuchtte Westerman toen de uitzending terugkeerde in de studio. Stompe deed er nog een schep bovenop: "Dit is de meest pijnlijke nederlaag die Bunting ooit heeft geleden. Het is echt verschrikkelijk."

'Zijn daar dan echt geen regels voor?'

Het trage ritme van Toylo werd hét gesprek van de avond. "Zijn daar dan echt geen regels voor?", vroeg Westerman zich hardop af, doelend op het trage spel van de Filipijn. "Nee", reageerde Stompe droog. "De worp op zich valt nog mee, maar al die poespas daarvoor en daartussen, tja…" Volgens hem verloor Bunting de partij niet op het bord, maar in zijn hoofd. "Als je je eraan gaat ergeren, ben je al verkocht. Dan ben je uit je focus en uit je spel."

Dat Toylo de wedstrijd uiteindelijk uitgooide met een 100-finish via twee keer tops, maakte het schouwspel alleen maar gekker. "Die jongen kan geen dubbel kopen en dan denkt hij: ik ga wel voor twee", grapte Stompe. De studio lag dubbel van het lachen, maar kon tegelijk niet geloven wat ze zagen.

TOPS-TOPS FOR TOYLO TO WIN IT!!!



What a win for Alexis Toylo!



He never led the game, but he snatches a 5-4 win from Stephen Bunting to blow Group C wide open!



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group C pic.twitter.com/IAZpDFcUg3 — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2025

'Oh, ben je nog wakker?'

Aan het eind van de uitzending was het welletjes voor het Viaplay-duo. Na de slaapverwekkende partij konden Westerman en Stompe hun lol niet meer op. "Als u echt in slaap wil vallen, kijkt u dan met ons mee naar Alexis Toylo", grapte Westerman. Waarop zijn tafelgast droog reageerde: "Vind je het erg als ik alvast naar huis ga?"

De twee sloten gierend af. Westerman deed er nog een schepje bovenop: "Oh, ben je nog wakker? Co, wakker worden!" Het duo was na de taaie pot duidelijk even klaar met Toylo, maar deed dat met een flinke knipoog richting de kijker.

Bunting scoort wél met opvallende verschijning

Alsof het toeval niet groter kon, had Bunting nog vóór zijn partij van zich laten horen op Instagram. Daar kondigde hij trots de komst aan van zijn eigen 'plushie' – een zachte knuffel in zijn evenbeeld, compleet met bril en rode dartsoutfit. De timing bleek achteraf wat ongelukkig, maar leverde juist veel reacties op. Fans reageerden enthousiast met opmerkingen als 'dit is fantastisch' en 'Let’s go Bunting mental!', een knipoog naar zijn bekende uitspraak.

