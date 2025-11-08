De Grand Slam of Darts is begonnen! Het grote toernooi telt dit jaar vijf Nederlanders en die komen deze zaterdag allemaal in actie. Met om te beginnen vier van hen in de middagsessie.

Danny Noppert mocht de middagsessie aftrappen met een wedstrijd tegen de debutant Lukas Wenig. De Duitser begon goed aan de wedstrijd en brak The Freeze gelijk in de eerste leg. Daarna gooide Wenig een knappe 126-finish uit op de bullseye om op 1-3 te komen. Noppert liet het daar niet bij zitten en knokte zich, met wat geluk, terug naar 3-3. Wenig maakte nog wel 3-4, maar miste vervolgens vier matchdarts. Noppert mocht zelf aan de laatste leg beginnen, maar moest weer drie matchdarts slikken. Daar profiteerde de Nederlander van. Het werd 5-4.

NOPPERT STEALS IT!



Danny Noppert, you lucky man!



The Dutchman survives SEVEN match darts squandered by Lukas Wenig to squeeze through his opening game 5-4.



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group H pic.twitter.com/QRoPBRY6AY — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2025

Vervolgens was het de beurt aan Jurjen van der Velde, die zich voor dit toernooi plaatste door vorig jaar de finale van het jeugd WK te halen. Hij kreeg Chris Dobey voor zijn kiezen. De Engelsman is de laatste tijd in goede vorm en dat was terug te zien. Hollywood gooide 107, 114 en 130 uit in zes legt. Dobey won met 5-1 van de jonge Nederlander.

Nijman was de derde Nederlander aan de oche. Hij nam het op tegen een ontketende Josh Rock. Pas na vijf legs gooide de Noord-Ier zijn eerste beurt zonder triple. Toch bleef Nijman goed aanhaken. Hij pakte de kansen die hij kreeg, zoals een geweldige 130-finish op de bull om er 4-4 van te maken. In de laatste leg was Nijman te sterk voor de Noord-Ier, waardoor hij de zege naar zich toe trok.

NIJMAN TOPPLES ROCK!



What a turnaround from Wessel Nijman!



The Dutchman avenges his defeat to Josh Rock last year at the Grand Slam, defying a whopping 109 average from the Northern Irishman to win 5-4!



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group F pic.twitter.com/YrYXruMXJU — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2025

Gian van Veen speelde zijn eerste partij op het podium sinds zijn geweldige EK-winst. De Nederlander deed wat hij moest doen: hij brak gelijk en verzilverde deze break ook. Toch liet hij vervolgens Lisa Ashton terug in de partij, met het publiek aan haar zijde. Van Veen miste wat dubbels en de 55-jarige Engelse kwam zelfs tot 2-3. Zij won in haar twaalf eerdere partijen op de Grand Slam of Darts niet één keer en kwam maar één keer tot vier legs. Dat deed ze dit keer wel, want het ging naar een beslissende laatste leg, die zij zelf mocht beginnen. Toen had ze de zenuwen niet goed in bedwang en Van Veen wel: de Nederlander won met 5-4.

VAN VEEN SURVIVES A SCARE!



Despite a valiant performance from Lisa Ashton, Gian van Veen manages to get over the line, winning the last-leg decider to clinch his opening game 5-4.



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group F pic.twitter.com/uzU1MWV76w — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2025

Verder kwamen er enkele grote namen op het podium, maar zij deden niet wat men van hen verwachtte. Zo verloor Gerwyn Price, drievoudig winnaar van het toernooi, van publiekslieveling Ricky Evans, ging James Wade in dezelfde poule onderuit tegen de Zwitser Stefan Bellmont en was Cam Crabtree foutloos op de dubbels tegen Jonny Clayton.

Programma/uitslagen middagsessie Grand Slam of Darts

(H) Danny Noppert - Lukas Wenig 5-4

(B) Damon Heta - Martin Lukeman 5-1

(B) Chris Dobey - Jurjen van der Velde 5-1

(D) Gerwyn Price - Ricky Evans 4-5

(D) James Wade - Stefan Bellmont 4-5

(H) Jonny Clayton - Cam Crabtree 1-5

(F) Josh Rock - Wessel Nijman 4-5

(F) Gian van Veen - Lisa Ashton 5-4

Bij de Grand Slam of Darts is een nederlaag niet gelijk het einde van de wereld. De eerste drie duels worden namelijk in een poule gespeeld, waardoor een speler er niet gelijk uit ligt bij een nederlaag.

Van Gerwen

Zaterdagavond komt Michael van Gerwen voor het eerst in actie. Hij zit in een gevaarlijke poule met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en twee in goede vorm verkerende spelers in Niko Springer en Beau Greaves. Laatstgenoemde is de eerste tegenstander van Mighty Mike. Greaves versloeg onlangs Luke Littler nog in de halve finale van het jeugd WK en liet mede daarmee zien mee te kunnen met de besten ter wereld. Dat zag ook Van Gerwen.