Michael van Gerwen heeft bij de Grand Slam of Darts 2025 met 5-4 gewonnen van Beau Greaves. De vrouw die hij 'de beste dartster ooit' noemt stond een break achter, knokte zich terug en gaf het toch weer uit handen.

Beau 'n' Arrow werd bij de opkomsten luider bejubeld dan Van Gerwen. Toen de oproeper de naam van de Brabander in zijn mond nam, klonk er zelfs wat boe-geroep, wat bij Mighty Mike zeer ongebruikelijk is.

In de eerste paar legs trokken de twee de legs binnen die zelf waren begonnen. In de vijfde leg was het raak voor Van Gerwen, die brak in een 11-darter. Zijn eigen leg ging vervolgens makkelijk zijn kant op, zodat de stand 4-2 werd. De wedstrijden in de groepsfase van de Grand Slam of Darts zijn 'first to 5', dus Van Gerwen had de finish in zicht.

Zege Michael van Gerwen

Na een 14-darter voor Greaves (4-3) kon de Nederlandse drievoudig wereldkampioen de partij beslissen in zijn eigen leg. Beurten van 41 en 59 verschaften de Engelse wereldkampioene bij de vrouwen (bij de bond WDF) echter een opening. En die pakte ze: 4-4.

VAN GERWEN SNATCHES VICTORY! 🟢



Michael van Gerwen survives two missed match darts from Beau Greaves to open his Grand Slam of Darts campaign with a crucial 5-4 victory!



📺

In de zenuwslopende slotleg hadden beide spelers matchdarts. Greaves miste tops (dubbel 20) op een haartje: de pijl schampte het ijzertje. Mighty Mike kon toch nog als laatste lachen: 5-4. De winnaar had een lager gemiddelde, 96,8 versus 101,5 voor Greaves.

'De manier waarop maakt niet uit'

"Je wil gewoon de eerste wedstrijd winnen. De manier waarop maakt niet uit", zei Van Gerwen tegen Viaplay.

"Ik geef het bijna weg. Ik kon haar direct breken. Dan zet je haar onder druk, maar dat liet ik na. Dan wordt het een hele taaie wedstrijd. Ik gooi op het eind twee legs niet goed genoeg. De ander krijgt dan vertrouwen. In de laatste leg begin ik fantastisch, met 180 en 140. Daarna is het niet constant genoeg. Uiteindelijk is deze winst heel lekker."

