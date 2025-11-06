Raymond van Barneveld staat bekend als een ietwat emotionele man die erg kritisch op zichzelf is en twijfelt aan zijn eigen kunde. Toch schaamt hij zich niet voor een nederlaag tegen de vrouwelijke dartssensatie Beau Greaves (21). Sterker nog: hij bewondert en steunt haar volledig.

De 21-jarige Greaves is ontzettend hard aan de weg aan het timmeren. Zo heeft ze haar plek in het professionele dartscircuit voor twee jaar veiliggesteld vanaf het seizoen 2026. Bovendien maakt ze haar opwachting op de Grand Slam of Darts, waar ze het zal opnemen tegen toppers als Michael van Gerwen, Gary Anderson en Niko Springer.

Ze zorgde bovendien voor een stunt door wereldkampioen Luke Littler te verslaan in een zinderende partij, waarmee ze geschiedenis schreef door als eerste vrouw ooit de finale van het jeugd-WK te bereiken. Daarin treft ze later deze maand de regerend én kersvers Europees kampioen Gian van Veen.

'Trots op haar'

Greaves heeft dankzij haar prestaties indruk gemaakt op Van Barneveld. Hij verwacht dat zij er klaar voor is om 'problemen te veroorzaken' op de ProTour. "Allereerst ben ik zo trots op haar, weet je, wat ze doet. Ze heeft me met 6-4 verslagen. Ze versloeg Luke Littler in de halve finale van het WK voor de jeugd", zo vertelde de vijfvoudig wereldkampioen aan Sky Sports.

Hij vervolgde: "Dat zegt alles, in de laatste wedstrijd, een finish met elf pijlen! Hoe geweldig is dat? En geloof me, ze gaat volgend jaar problemen veroorzaken op de ProTour."

'Probeer het maar, vriend'

Daarnaast gaf Barney ook aan dat van haar verliezen niet iets is om je voor te schamen. "Niemand kan tegen mij zeggen: 'Ray, schaam je je omdat je van een vrouw hebt verloren?' Nou, probeer het maar, vriend. Probeer haar te verslaan. Laat het me zien!"

WK darts

Greaves en Van Barneveld zouden elkaar ook op het WK darts kunnen treffen. De Engelse vrouw keert na twee jaar afwezigheid terug op het PDC WK. Zij gaat dus haar tweede wedstrijd ooit spelen in Ally Pally. Voorheen speelde ze altijd het vrouwen-WK bij de WDF en werd daar de afgelopen drie edities wereldkampioen.