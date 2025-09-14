Michael van Gerwen beleefde een aantal lastige maanden, maar voor eigen publiek leefde hij dit weekend helemaal op. Door een aantal prachtige zeges pakte Van Gerwen in Amsterdam de titel bij de World Series of Darts Finals. Dochtertje Zoë (8) was bij elke wedstrijd aanwezig en samen met haar vader zorgde ze na afloop van de finale voor ontroerende beelden.

Van Gerwen haalde aan het begin van het jaar de WK-finale, maar sindsdien had hij het erg moeilijk. Op de grote toernooien vloog hij er elke keer vrij snel uit en ook naast het bord was het een zware tijd. Hij maakte namelijk bekend na een lange relatie te gaan scheiden. Van Gerwen nam na dat nieuws een tijdje pauze en sinds hij terugkeerde aan het dartbord vielen er nog maar weinig successen te vieren. Tot dit weekend in Amsterdam.

De drievoudig wereldkampioen kroop door het oog van de naald tegen zowel Wessel Nijman als Rob Cross. Beide spelers misten één matchdart tegen Van Gerwen. Vanaf dat moment lijkt Van Gerwen niet meer te stoppen, want hij schoof Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld, en Josh Rock met geweldig spel aan de kant. De Nederlander versloeg ook wereldkampioen Luke Litter in de finale en mocht daardoor voor het eerst in twee jaar tijd een beker bij een groot tv-toernooi omhoog houden.

Dochter vliegt Van Gerwen in de armen na finale

Zoë, de achtjarige dochter van de darter, was net als zaterdag bij de wedstrijden van haar vader aanwezig. In de finale juichte ze uitbundig voor haar vader en toen Van Gerwen na afloop de beker in ontvangst nam, mocht Zoë op het podium komen. Zij rende keihard naar haar vader toe en vloog hem in de armen. Voor Van Gerwen betekende het vieren van de titel met zijn dochter duidelijk veel.

De dochter van Van Gerwen stal dit weekend vaker de show. Net na de eerste pauze in de partij tegen Humphries verscheen ze in beeld bij Viaplay met twee pompoms in haar handen (een feestelijk attribuut dat veelal door cheerleaders gebruikt wordt). Zaterdag was Zoë ook bij de wedstrijd aanwezig om haar vader te steunen. Ook toen had ze voor prachtige versiering gezorgd met een bordje waar 'papa' op stond, omringd door hartjes.

Van Gerwen vertelde eerder dit weekend over wat de aanwezigheid van zijn dochter voor hem betekent. "Ik had haar meer dan een week niet gezien. Ze wilde me graag zien, dus dan gaat ze mee hè. Zo simpel is het, dat vindt ze hartstikke mooi", verzekerde hij. Onlangs was Zoë ook al mee naar de World Matchplay in Blackpool.