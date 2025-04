Topdarter Michael van Gerwen zorgt in 'zwaar avontuur' voor verbazing: 'Dan is hij daar wel bereid toe'

Michael van Gerwen zit in zijn glansrijke carrière op dit moment overduidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Dat beaamt ook ex-topdarter en goede vriend, Vincent van der Voort. "Hij zal heel hard moeten werken om hier uit te komen." Voorlopig laat het resultaat op zich wachten. Voor Van Gerwen liep het optreden in Ahoy donderdagavond uit op een deceptie.

Het was voor Van Gerwen zijn twaalfde partij ooit in Ahoy, waar hij nu zes keer heeft gewonnen en zes keer verloren. "Dat soort cijfers zeggen met niet veel. Wat moet je er verder mee? Het is meer zorgwekkend dat hij hier de laatste drie jaar niet heeft gewonnen. En dit keer was het niveau er ook gewoon niet", stelt Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van Gerwen worstelde zich in Ahoy - onder toeziend oog van tienduizend fans - door de partij met Stephen Bunting heen. Er was nog een klein kansje op de winst, maar met 5-6 in legs en een laag gemiddelde van 89,86 droop hij toch teleurgesteld af. "Het einde was nog het beste, maar dat was te laat. Het knappe van die absolute topspelers is: hoe slecht ze ook spelen, ze maken er heel vaak toch nog een wedstrijd van", aldus Van der Voort.

"We kunnen er lang of kort over praten. Maar het niveau is niet goed genoeg. Het is voor hem hard werken voor een beetje niveau. Dan is de Premier League wel een zwaar avontuur. Hij staat er nog wel redelijk voor. Qua niveau moet het wel echt beter", vervolgt Van der Voort. Van Gerwen staat momenteel op een vijfde plek, met evenveel punten als de nummer 4 (Gerwyn Price). Aan het einde van de competitie plaatst de top-4 zich voor de finaleronde.

Er werd in Rotterdam door de topdarters veel geklaagd over de hinderlijke wind in de zaal. Van Gerwen voerde die omstandigheden overigens niet als excuus aan. "Hij zei dat hij niet veel last van de wind had. Wel af en toe tijdens beurten. Maar het was niet zo erg als andere jaren, zei hij. Daar had hij niet veel over", vertelt Van der Voort.

Van Gerwen voelde zich naar eigen zeggen op bepaalde momenten in de partij met Bunting juist best wel goed. Dat zorgde voor verbazing bij Van der Voort. "Hij zat lange tijd op zijn laagste gemiddelde ooit in de Premier League. In de laatste leg komt hij er net boven. Ik vond die aanknopingspunten wel meevallen. Maar als hij dat wel heeft, dat is het belangrijkste. Als hij voelt dat het er toch aan zit komen, dan ben ik er alleen maar blij mee."

Van der Voort sprak zijn goede vriend Van Gerwen na afloop en zag dat de drievoudig wereldkampioen "onwijs teleurgesteld" was. "De laatste weken is alleen maar teleurstellingen geweest. Het was vooral kijken of het iets beter zou kunnen. Als je niet in vorm bent, dan kost alles meer moeite en energie. Elke wedstrijd is op dit moment gewoon een heel gevecht. Eerst won hij vaak wedstrijden op zijn talent. Hij zal nu heel hard moeten werken om hier uit te komen. Als ik hem zo hoor, dan is hij daar wel bereid toe."

