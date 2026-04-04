Michael van Gerwen staat bekend als een van de grootste darters aller tijden, maar volgens de iconische Bobby George is de Nederlander ook buiten het podium een echte grappenmaker. De voormalig Lakeside-finalist vertelt dat 'Mighty Mike' hem meerdere keren flink te pakken nam.

George, bijgenaamd Bobby Dazzler , speelde in de gouden jaren van het darts samen met legendes als Eric Bristow en John Lowe. Volgens hem zou Van Gerwen qua persoonlijkheid prima tussen die kleurrijke figuren hebben gepast. "Michael is een heel humoristische gast", vertelt George aan Winmau, de pijlenleverancier van Van Gerwen.

Zo zette Van Gerwen zijn nummer in de telefoon van George, met de oproep om hem eens te bellen. De Engelsman beweerde geen gegevens te hebben, maar MvG had hem te pakken. " Weet je waar hij het had opgeslagen? Onder de B. B van best in the world ", geeft George als voorbeeld.

Rokende George betrapt

Van Gerwen betrapte George ook toen hij stiekem een sigaret rookte, iets waar zijn vrouw geen fan van was. "Hij zei: 'Opa, kom even mee naar buiten voor een sigaret.' Dus dat deed ik", herinnert George zich. "Even later belt hij mijn vrouw Marie en zegt: 'Ik moet je iets laten zien.'" De Nederlander had het moment vastgelegd. "Hij had me gefilmd terwijl ik zat te roken en liet het haar zien. Ze zei meteen: 'Jij hebt vandaag gerookt!'"

Gerommel met pijlen

Volgens George hield Van Gerwen ook van praktische grappen rond de spelersruimte. Zo sloot hij hem ooit op in het toilet tijdens een toernooi. "Je moest soms via een deur naar buiten lopen vanwege de drukte", legt George uit. "Hij deed de deur op slot zodat ik niet meer terug naar binnen kon."

En zelfs zijn darts waren niet veilig. "Ik pakte mijn pijlen en begon te gooien. Wat bleek? Hij had de flights verwisseld zodat ik met die van hem stond te spelen. Ik had het niet eens door", aldus George, die er vooral om kon lachen. Hij is dan ook lovend over Van Gerwen: "Hij kan goed met iedereen opschieten. Hij heeft gewoon een geweldig karakter."