Het WK darts komt er weer aan en Raymond van Barneveld is nog altijd van de partij. De wereld leek vijf jaar geleden al afscheid te moeten nemen van de dartslegende. Het dramatische einde van 'Barney' staat nog in veel geheugens gegrift. De nederlaag tegen de onbekende Amerikaan Darin Young was al pijnlijk, maar het interview na afloop werd iconisch.

Ex-profdarter Vincent van der Voort blikt met Gian van Veen en presentator Damian Vlottes terug op dat iconische gesprek wat Van Barneveld had met RTL-verslaggever Arjan van der Giessen. 'Barney' had voor dat WK aangekondigd erna te stoppen, maar zijn einde kwam al onverwachts in de eerste ronde tegen Young. Compleet verslagen verscheen hij voor de camera en uitte hij opvallende teksten als 'het leven heeft geen zin meer' en 'ik walg van mezelf en zal nooit van mezelf kunnen houden'.

'Nog steeds naar z'n hoofd geslingerd'

In de kroegen waar Vlottes komt, worden dergelijke termen nog altijd gebruikt door menig Nederlander die getuige was van dat iconische interview. Van Veen onthult dat zelfs collega-darters Van Barneveld er nu nog mee plagen. "Zijn eigen woorden werden laatst nog naar zijn hoofd geslingerd", weet Van Veen in de speciale aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daarin wordt teruggeblikt op zulke iconische WK-momenten.

'Hij maakt het heel dramatisch allemaal'

"Dat zal hem altijd blijven achtervolgen", vreest Van Veen voor zijn collega. Volgens Van der Voort tekent het interview hoe Van Barneveld het leven beleeft. "Hij maakt het heel dramatisch allemaal." Uiteindelijk zou het niet het einde van de carrière van Van Barneveld betekenen. Nog geen jaar later keerde hij alweer terug als profdarter. Maar volgens Van der Voort is hij nog altijd actief door de coronapandemie die uitbrak in 2020.

"Ik zag het al aankomen, maar het was coronatijd. Alles veranderde. Hij had veel demo's gepland en zou veel gaan doen met Phil Taylor, maar alles werd gecanceld. Dan vallen in één keer alle financiële garanties weg. Toen merkte je al wel dat hij weleens terug zou kunnen komen. Ik durf wel te zeggen dat de kans een stuk groter was geweest dat hij niet was teruggekomen als corona er niet geweest was." Inmiddels staat Van Barneveld weer op het nieuwe WK vanaf 11 december. Van der Voort: "Ik denk dat hij al blij moet zijn met een plek bij de laatste zestien."