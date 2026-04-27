Stephen Bunting is bij veel dartsfans zeer geliefd, maar ook in de voetbalwereld is men fan van de Brit. Zo ook bij Coventry City, waar The Bullet eregast was bij het promotiefeest van de spelers.

Bunting is in de dartswereld een graag geziene gast. Hij is standaard een van de publiekslievelingen aan de toernooien waar hij aan meedoet door zijn voorkomen en natuurlijk zijn iconische walk-on. Bunting komt standaard op met het housenummer Titanium van David Guetta en Sia. Daarbij zingt hij zelf de gehele tekst mee, maar spoort hij ook het publiek aan om alles mee te zingen. Dit doen de aanwezigen dan ook vaak in overvloed.

Echter blijken de bezoekers van de dartstoernooien niet zijn enige fans. Bunting staat er ook erg goed op bij de spelers van Coventry City. De Engelsman kreeg gedurende het seizoen te horen dat de selectie groot fan is van hem en dus besloot hij iets unieks te doen. Bunting bracht een bezoekje aan de kleedkamer nadat de club officieel de promotie naar de Premier League wist af te dwingen.

Een grote verrassing voor de spelers die door het dolle heen waren toen Bunting de kleedkamer in kwam. De Engelsman zong wat liedjes, gaf de spelers een hand en ging met sommige jongens zelfs op de foto. Of Bunting ook mee ging voor het kampioensfeest is niet bekend, maar voor de spelers gaf het in ieder geval een extra dimensie aan het feest.

Stephen Bunting walking out into the Coventry City changing room to his darts song😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/80yuZPTeGD — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 26, 2026

Na een uitstekend jaar in het Championship promoveerde Coventry onlangs naar de Premier League. De ploeg werd vorige week ook kampioen. Belangrijke kracht is de Nederlandse vleugelverdediger Milan van Ewijk. De 25-jarige rechtsback kwam drie jaar geleden over van SC Heerenveen voor 5,3 miljoen euro. Om een speciale reden werd in Friesland de promotie ook met gejuich ontvangen.

Heerenveen krijgt door de promotie een extra miljoen euro van Coventry voor de transfer van Van Ewijk. Dit was in het contract afgesproken toen de Friezen de verdediger aan de Engelse club verkochten.