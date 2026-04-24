Topdarter Gary Anderson is 55 jaar en hoort nog steeds tot de besten ter wereld. Wie weet houdt de Schot het lang genoeg vol om tegen zijn zoon te spelen. Tai Anderson (12) blijkt namelijk een talentje te zijn.

The Flying Scotsman, zoals zijn bijnaam luidt, is juist eerder de 'Non-Flying' Schot, want hij is na al die decennia toernooien aflopen het reizen wel beu. Maar hij heeft de luxe om zijn agenda zelf te bepalen. Weinig topdarters beleven de sport zo relaxed als Gary Anderson. De tweevoudig wereldkampioen speelt de toernooien waar hij zin in heeft, skipt grote delen van het seizoen over en geeft in interviews lekker af op de jongere generatie.

Tai Anderson (12)

Een van die jonkies is dus zijn eigen vlees en bloed. Tai Anderson is opgevallen bij dartsfabrikant L-Style en mocht daarom een sponsorovereenkomst tekenen met het bedrijf. Op zijn socials schrijft L-Style: "Vastgelegd. Tai Anderson tekent een meerjarig contract met L-Style. Hij vertrouwt al jaren op ons materiaal en nu ondersteunen wij officieel zijn carrière."

He’s trusted our gear by choice for years. Now we’re officially backing his career alongside his Unicorn tungsten. The Anderson pedigree speaks for itself. Let's get to work, Tai! 🚀 pic.twitter.com/3ZF5DTo4k3 — L-style Europe (@LstyleEurope) April 22, 2026

Pa Anderson zei dit over Tai: "Hij doet alles zelf. Ik train nauwelijks met hem. Misschien tien minuten samen een potje 121, en dat is het", tekent The Sun op. "De rest doet hij volledig op eigen initiatief. Maandag speelt hij een toernooi in de pub, dinsdag speelt hij voor een team, donderdag JDC, vrijdag weer competitie en in het weekend toernooien. Hij is er constant mee bezig."

Lachen

En hoe lang denkt Anderson nog rond te lopen bij de dartsbond PDC? "Ik zat met hem te lachen", aldus de oud-wereldkampioen. "Als ik het volhoud tot mijn zestigste en hij zich zo blijft ontwikkelen, dan is er een kans dat we elkaar daar treffen. Er is een kans, ja. As ik tenminste nog rechtop kan staan tegen die tijd."

Daarna geeft hij ervan blijk dat hij er op een luchtige manier mee omgaat. Plagerijtjes zijn niet van de lucht tussen vader en zoon. "Zou ik hem laten winnen? Natuurlijk niet", lacht Anderson. "Ik zou hem gewoon verslaan. Dan praat hij waarschijnlijk de rest van zijn leven niet meer tegen me!"