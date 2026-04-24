Michael van Gerwen heeft een knoop doorgehakt over zijn zomer. De Nederlandse topdarter besloot zich terug te trekken voor een toernooi waar verder het complete deelnemersveld van de Premier League wel aanwezig is.

Van Gerwen is inmiddels terug te vinden op de vierde plek op de wereldranglijst. Dat terwijl hij jarenlang de hoogst genoteerde Nederlander was. Tijdens het WK werd hij van de troon gestoten door Gian van Veen. Mighty Mike wil er alles aan doen om die plek weer terug te winnen en dat gaat voorlopig met horten en stoten. De drievoudig wereldkampioen wisselt sublieme momenten af met kolderieke.

Niet gek gezien Van Gerwens bewogen verleden. In 2025 scheidde hij met de vrouw van zijn twee kinderen. Ook speelde er veel rond zijn zieke vader en kampte hij met nogal wat fysiek leed. Inmiddels is de Nederlander op de weg terug.

Michael van Gerwen slaat lucratief toernooi over

"Ik speel in fases goed, maar over het algemeen geniet ik er weer van. Dat is het belangrijkste", zei Van Gerwen pas geleden in gesprek met Online Darts. "Ik voel me goed, ik voel me comfortabel. Nu moet ik zorgen dat ik ook weer resultaten ga halen. Ik weet dat er nog meer in zit, maar het belangrijkste is dat ik er weer plezier in heb. Thuis zit alles ook goed, mijn kinderen zitten goed in hun vel. Dat is heel belangrijk."

Kinderen Zoë en Mike verdienen ook wat aandacht van de Nederlandse toptdarter. Dat is soms lastig, gezien zijn overvolle kalender. Daar heeft Mighty Mike wel wat ruimte op gemaakt. Hij doet namelijk niet mee aan de US Darts Masters in New York. Dat toernooi vindt op 25 en 26 juni plaats. Midden in de schoolvakantie van zijn dochter en zoon dus. James Wade is de vervanger van Van Gerwen.

Verder doen alle andere spelers uit de Premier League mee. Dus ook Van Veen, die zijn debuut maakt. Er is een totale prijzenpot van 100.000 pond voor het toernooi. De winnaar krijgt 30.000 pond. Dat gaat allemaal aan de neus van Van Gerwen voorbij. Maar gelukkig voor hem tellen deze centjes niet mee voor de wereldranglijst.