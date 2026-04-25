In het leven van topdarter Michael van Gerwen is er veel veranderd. Hij viel bijvoorbeeld in korte tijd dik 20 kilo af, mede door naast het darten ook een andere sport op te pakken. Maar heeft dat wellicht een negatieve impact op zijn worp en niveau?

Voormalig wereldkampioen Van Gerwen heeft na zijn breuk met ex-vrouw Daphne Dovers een paar ingrijpende keuzes gemaakt. Zo is hij meer gaan sporten en beter op zijn voeding gaan letten. Als het even kan duikt hij graag de padelkooi in.

In een gesprek voor zijn sponsor Wimau legt hij uit dat hij lekker in zijn vel zit. "Mijn levensstijl is veranderd", legt Mighty Mike uit. "Ik grijp niet naar ongezonde maaltijden na het darten. En thuis kook ik gezonder. Ik zoek de sportschool op. Ik speel padel. Dat is goed voor je en geeft ook een mentale boost."

Hoofd leeg

Hij heeft veel baat bij het padellen. "Als ik thuis ben, dan kan ik daarmee mijn hoofd leeg maken. Normaal ben ik altijd druk met darts en mijn kinderen. Het is leuk om ook een aantal andere hobby's te hebben. Ik denk niet dat het mijn dartsworp heeft beïnvloed. Misschien denken mensen dat, maar zo zie ik dat niet en zo voel ik dat niet. Padel spelen heeft daar geen invloed op."

De Brabantse topspeler meent dat hij stapje voor stapje terugkeert naar de absolute top. "Dit jaar is vergeleken met vorig jaar mijn B-spel op een hoger niveau. Vanaf dit punt kan ik nog meer verbeteringen boeken. Het is geen sprint, het is een marathon. Ik voel me goed en dat is voor mij het belangrijkst. Ja, iedereen praat over de ranglijst. In de tweede helft van dit jaar zal pas echt het verschil worden gemaakt. Dan vinden er zoveel tv-toernooien plaats."

Nederlandse darters

In de top 20 van de ranglijst PDC Order of Merit staan vijf Nederlanders. Aan de top zit het dus wel snor met het Nederlandse darten. "Maar als je kijkt naar de aanvoer, naar de jonge talenten, dan gaat het niet zo goed met darts in Nederland", meent van Gerwen. "Kijk maar naar de beste jeugdspelers ter wereld. Die komen niet uit Nederland."