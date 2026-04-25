Dartslegende Raymond van Barneveld werkte grote delen van zijn loopbaan samen met manager Ben de Kok. Aan die band kwam recent op pijnlijke manier een einde. De mannen hadden een naar conflict. De Kok heeft wel bijgetekend met een andere Nederlandse darter: Jeffrey de Zwaan.

Deze week liet De Zwaan op Instagram een foto zien waarop hij en De Kok samen achter een tafel zitten, met een document voor hun neus en een pen in de aanslag.

De Zwaan schrijft: "Het is niet alleen omdat het zijn verjaardag is. Ik dank deze man voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en voor de loyaliteit tussen ons. We hebben daarom vandaag ons contract verlengd! In de komende jaren blijven we streven naar vooruitgang. We willen samen grote dingen presteren. Proficiat, Ben de Kok."

Den Haag

De Zwaan en Barneveld komen beiden uit de regio Den Haag. En ook hebben ze beiden een band met de regionale politieke partij Hart voor Den Haag. De Zwaan was eerder dit jaar lijstduwer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

De Zwaan was even uit beeld verdwenen, maar is dit jaar weer helemaal terug bij de PDC. The Black Cobra pakte op Q School een tourkaart na een aantal bloedstollende dagen en mag zich dus weer profdarter noemen. Bij Van Barneveld is het maar de vraag of hij nog lang mee zal draaien in de dartswereld. De resultaten van de oud-wereldkampioen zijn beroerd, hij heeft zijn leeftijd niet mee en zijn attitude oogt erg negatief.

Conflict

In maart 2026 bleken Barney en De Kok vanwege ruzie uit elkaar te zijn gegaan. Jaco van Bodegom, een andere oud-manager van Van Barneveld, maakte het conflict van dichtbij mee.

"Ik denk dat ik er een soort van live tussen zat", begint hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Raymond had zijn wedstrijd gewonnen en die was een beetje in de app geslagen richting Ben. Daar heeft hij gewoon dingen gezegd die hij beter niet had kunnen zeggen. Dat viel bij Ben zwaar, en dat kan ik goed snappen, waardoor hij dacht: ik ben er klaar mee."