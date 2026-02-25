Beau Greaves heeft woensdag iets gedaan wat nog geen vrouw voor haar gepresteerd had. De Engelse topdartster gooide tijdens Players Championship 6 in Leicester een negendarter. Het was de eerste perfecte leg ooit voor een vrouw op de Pro Tour. Ze schudde zelf vol ongeloof haar hoofd en haar tegenstander maakte een diepe buiging.

De 22-jarige Greaves speelde in de tweede ronde van het PDC-vloertoernooi tegen Mensur Suljovic. De Oostenrijker mocht de derde leg beginnen, maar zag de Engelse hem breken. Met een perfecte leg schreef ze dartshistorie. Suljovic, die wegkeek tijdens haar laatste beurt, was de beroerdste niet en feliciteerde haar uitgebreid. Hij deed een diepe buiging en schudde vol bewondering haar hand.

Diepe buiging en blik vol ongeloof

Greaves nam die hand maar wat graag aan en ging daarna weer snel staan om aan de vierde leg te beginnen. Terwijl ze weer wilde gooien, bedacht ze zich waarschijnlijk ook. Wat ze zojuist gedaan had, deed niemand haar tot nu toe na bij de vrouwen. Vol ongeloof en met een glimlach op haar gezicht schudde ze haar hoofd. Greaves won de wedstrijd tegen Suljovic uiteindelijk maar nipt. Ze overleefde matchdarts en pakte de Oostenrijker met 6-5.

BEAU LANDS THE NINE-DARTER 9️⃣



Absolutely sensational from Beau Greaves 🤯



Greaves becomes the first woman to hit a nine-darter on the PDC ProTour as she takes the perfect leg against Mensur Suljovic 🙌



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC6 pic.twitter.com/BuASCcymRF — PDC Darts (@OfficialPDC) February 25, 2026

'Ik stond helemaal te trillen'

Na haar gewonnen wedstrijd reageerde ze bij de PDC op haar stukje historie. "Ik kon niet stoppen met glimlachen nadat ik 'm raakte. Ik kon het niet geloven. Ik kan niet wachten om het mijn vader te vertellen, al weet ik dat hij waarschijnlijk live keek. Het is leuk dat ik de eerste vrouw ben op de Pro Tour die dit doet, en ook nog eens op een streamingbaan. Ik stond te trillen op m'n benen, waardoor het moeilijk was om weer te focussen en het duel te winnen."

Eerste jaar tourkaart

Greaves is pas sinds dit jaar voor het eerst tourkaarthouder bij de PDC. Haar wordt een grote toekomst toegedicht. De meervoudig wereldkampioene bij de vrouwen speelde afgelopen WK darts ook bij de mannen, maar verloor toen meteen van Daryl Gurney. Ook zag ze even daarvoor haar droom om jeugdwereldkampioene te worden in rook opgaan toen de Nederlander Gian van Veen zijn titel prolongeerde.

Goed begin van 2026

Sinds de start van 2026 laat Greaves al zien prima met de mannen mee te kunnen. Ze overleefde de voorrondes van de World Masters en versloeg aldaar de Nederlander Dirk van Duijvenbode. Tijdens Players Championships 1 en 3 bereikte ze ook al de vierde ronde van de vloertoernooien. Ze won onder meer al van Jermaine Wattimena, Robert Owen, Cam Crabtree en Jimmy van Schie.