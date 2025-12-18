Het WK darts is officieel een week onderweg en nu pas komt Michael van Gerwen voor het eerst in actie. De Nederlandse topdarter, drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld, neemt het op tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Check hier hoe je het duel gratis live kan zien op televisie.

Van Gerwen (36) is één van de vijftien Nederlanders die aan de oche verschijnt in Ally Pally in de eerste ronde. Hij hoopt het voorbeeld te volgen van Gian van Veen, Wessel Nijman, Niels Zonneveld, Dirk van Duijvenbode en Wesley Plaisier. Die landgenoten wonnen en staan al in de tweede ronde.

Tegen Japanner (52)

Mitsuhiko Tatsunami staat voor Van Gerwen in de weg richting een partij in de tweede ronde tegen William O'Connor of Krzsyztof Kciuk. De 52-jarige bereikte het WK door een kwalificatietoernooi in eigen land te winnen. Hij is één van drie Japanners die actief is in Alexandre Palace. Ryusei Azemoto verloor al van James Wade en Motomu Sakai moet donderdagmiddag tegenThibault Tricole.

Live en gratis op televisie

Het duel van Van Gerwen tegen Tatsunami is de derde van donderdagavond. Verwacht de eerste pijlen niet voor 22.10 uur Nederlandse tijd in het bord. Viaplay TV heeft het open kanaal op televisie gereserveerd voor de eerste twee rondes van het WK darts. Van Gerwen - Tatsunami is dus te zien op tv, zonder dat je een Viaplay-abonnement hoeft te hebben.

Welk kanaal?

Viaplay TV zit bij de diverse providers op verschillende kanalen. Heb je Ziggo, dan moet je inschakelen op kanaal 13. Odido heeft kanaal 12 ingeruimd voor het WK darts. Bij KPN (51) en Delta (22) zit Viaplay een stukje verder weg. Niet alleen Van Gerwen, maar ook landgenoot Jermaine Wattimena is donderdagavond daar live te zien. Hij opent Ally Pally weer met zijn partij tegen de Duitser Dominik Gruellich.

Programma WK darts 18 december

Middagsessie, vanaf 13.30 uur:



Callan Rydz - Patrik Kovacs

Thibault Tricole - Motomu Sakai

Ryan Joyce - Owen Bates

Mike De Decker - David Munyua



Avondsessie, vanaf 20.00 uur:



Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami

Krzysztof Ratajski - Alexei Toylo

