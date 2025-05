Twee extra Nederlandse darters via kwalificaties naar Euro Tour in Rosmalen

Het Nederlandse feestje tijdens de Euro Tour in Rosmalen eind mei wordt alleen maar groter. Woensdag waren de kwalificaties voor het darttoernooi in de Autotron en daar kwamen twee landgenoten als winnaars uit de bus. Zij zetten het aantal Nederlanders op tien en het einde is nog niet in zicht.

Van 23 tot en met 25 mei strijkt de Euro Tour in Rosmalen, vlakbij 's Hertogenbosch, neer. Met Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld stond de teller al op acht landgenoten die een gooi doen naar de titel. Daar zijn er twee bijgekomen.

Wesley Plaisier en Maik Kuivenhoven

Wesley Plaisier en Maik Kuivenhoven versloegen allebei drie andere darters en mogen zich melden voor de eerste ronde op vrijdagmiddag. Zij zijn bezig aan hun eerste jaar van de nieuwe tourkaart bij de PDC. Kuivenhoven won de zijne terug tijdens Q-School en Plaisier mocht zichzelf via zijn topprestaties op de Challenge Tour voor het eerst prof noemen.

Vincent van der Voort heeft medelijden met Nederlandse darter na WK-drama: 'Nachtmerrie voor die jongen' Vincent van der Voort vindt het vreselijk voor Wesley Plaisier dat hij zijn prijzengeld op de wereldranglijst niet mag meenemen naar het nieuwe jaar. Door de verrassende zege van Robert Owen op Gabriel Clemens tijdens het WK wipt de man uit Wales over de darter uit Hendrik-Ido-Ambacht heen, waardoor die weer opnieuw moet beginnen met prijzengeld opbouwen.

Teller nog niet klaar

Maar met darters negen en tien uit eigen land stopt de teller niet. Er zijn ook nog vier plekken beschikbaar voor zogeheten Host Nation Qualifiers. Die zijn een paar dagen voor de start van de Euro Tour in Rosmalen bekend. Daar komen normaliter ook nog vier Nederlanders bij, wat de teller op liefst veertien van de 48 zou brengen.

Kim Huybrechts

Bij de tourkaarthouders-kwalificatie op woensdag kwamen naast Kuivenhoven en Plaisier nog een paar bekende namen uit de bus rollen. Zo kwalificeerde de Belg Kim Huybrechts zich ook knap. Hij was vorige week nog te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door en kreeg een fijne boost van de luisteraars, die hem een stuk sympathieker vonden dan ze van tevoren dachten.

Andere namen

De zeven andere namen die Nederland aan gaan doen van 23 tot en met 25 mei, zijn: Max Hopp, Niko Springer, Lukas Wenig (Duitsland), Mario Vandenbogaerde (België), Mickey Mansell (Ierland), Karel Sedlacek (Tsjechië) en Ryan Meikle (Engeland).

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.