Uitbreiding Premier League Darts: België krijgt een avond toegewezen

De Premier League Darts gaat volgend jaar een extra land bezoeken. Na Engeland, Duitsland en natuurlijk Nederland zal er ook een avond in België plaatsvinden, zo bevestigde Barry Hearn bij de Belgische zender VTM.

Op de finale-avond van de Premier League Darts wordt er ook al met een schuin oog naar volgend jaar gekeken, zo blijkt. Tegenover de Belgische zender VTM heeft Barry Hearn, de voorzitter van de PDC, bevestigd dat er volgend jaar een avond bij onze Zuiderburen gehouden zal worden. Dat zal in Antwerpen gaan gebeuren.

Dikke, vette primeur 🚨



Barry Hearn heeft zonet aan VTM-collega Rudy Lanssens laten weten dat er in 2026 een Premier League-avond naar België komt!!!#VTM4 #VTM2 — Matthias De Vlieger (@MatthDV) May 29, 2025

België is booming

Het darten in België gaat de laatste jaren door het dak. Nadat Kim Huybrechts al eens meedeed aan de Premier League Darts, was ook Dimitri van den Bergh de laatste jaren een deelnemer aan het spektakel.

De populariteit van het darten in België stijgt met de dag. Dat heeft zeker ook te maken met het succes van de Belgische spelers. Zo won Van den Bergh in 2020 de World Matchplay en vorig jaar de UK Open. Vorig jaar was hij niet de enige Belg met major-winst. Mike De Decker verraste vriend en vijand door Luke Humphries in de finale van de World Grand Prix te verslaan. The Real Deal hoopte daardoor op een plekje in de Premier League, maar liep deze mis. Dat zorgde voor wat frustraties bij de Belg.

Gefrustreerde Mike De Decker laat zich uit over dubieuze acties dartsbond, Premier League en Q-School De Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is terug! En hoe: ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes namen na een intens WK darts een korte pauze en hebben in de eerste 'normale' aflevering van 2025 meteen een grote naam te gast in de studio.

Zeventien avonden, zeventien plekken

De Premier League Darts is een rondtrekkend dartsspektakel dat meerdere landen langsgaat. Zo zijn de meeste avond in het Verenigd Koninkrijk, maar ook Berlijn en Rotterdam staan op de kalender. Sinds jaar en dag wordt Ahoy bezocht door de beste darters ter wereld.