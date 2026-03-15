Voor Stephen Bunting zat de European Darts Trophy in Göttingen er al na een wedstrijd op. De 40-jarige Engelse topdarter verloor zaterdagavond van thuisspeler Niko Springer. In die partij was Bunting slachtoffer van een vijandig clubje fans.

De wedstrijd tussen de twee kwam aan op een beslissende elfde leg. Daarin werd Bunting uitgefloten door zo'n drie à vier supporters. Het was zelfs zo erg dat scheidsrechter Huw Ware ingreep en zich omdraaide naar het publiek. "Ik heb het een keer gevraagd en zeg het nog netjes. Houd je mond, alsjeblieft. We proberen hier een dartswedstrijd te spelen", riep hij door de microfoon. Het overgrote deel juichte na die woorden.

Toch kwam Bunting niet meer toe aan zijn normale spel. The Bullet stapte een paar keer twijfelend naar de oche en vervolgens weer terug. Springer profiteerde en boekte een plaats op de zondag van het Euro Tour-toernooi. Toch wilde hij dat niet te uitbundig vieren, uit respect voor zijn tegenstander.

Omroeper furieus

"99,99 procent van het publiek in Göttingen was fantastisch, echt goud waard, en we stellen hun aanwezigheid enorm op prijs. Dank jullie wel", sprak ceremoniemeester Philip Brzezinski na afloop. "En tegen de vier of vijf mensen die met hun gefluit de boel verstoorden, zeg ik bij wat ik op het podium heb gezegd: jullie zijn hier niet welkom."

99,99% of the crowd in Göttingen tonight were amazing, as good as gold and we appreciate them greatly. Thank you❤️

And to the 4 or 5 people that interfered with their whistling, I will stick to what I said on stage: we don’t want you here. https://t.co/3wX215NtlG — Philip Brzezinski (@PippoBrzezinski) March 14, 2026

Teleurgestelde Bunting

Bunting, die na de Premier League in Nottingham donderdag razendsnel naar Duitsland moest, liet via Instagram van zich horen. "De toewijding die we maken als dartspelers wordt nooit gezien", trapte hij af. "Ik zeur nooit over nederlagen of huil er nooit om, maar voel me echt gekwetst - ook al was het een kleine minderheid van mensen. Om op belangrijke momenten door elke wedstrijd te joelen en fluiten is niet acceptabel. Als je dat wilt doen ga dan naar een voetbalwedstrijd."

"Ik begrijp waarom bepaalde spelers hier niet naartoe willen reizen voor het fluiten", ging Bunting verder, doelend op wereldkampioen Luke Littler. "Maar zoals ik al zei is het niet altijd en ik hou van mijn fans, vooral van de echte in Duitsland."