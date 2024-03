Van roze tot helemaal groen: in deze shirts speelde Michael van Gerwen tijdens zijn carrière

Michael van Gerwen kondigde dinsdag een nieuw shirt aan. De Nederlander kiest voor nog minder groen en meer zwart. Dat terwijl Van Gerwen voor het eerst wereldkampioen werd in een appeltjesgroen shirt. Maar wat droeg hij nog meer? Dat zie je in de galerij hieronder.

Het is tijd voor een trip down memory lane. Van Gerwen heeft namelijk niet alleen in het groen gespeeld. De Nederlander verdedigde ook de kleuren van zijn land op de World Cup of Darts. Daarin speelde hij in het oranje-zwart of zwart-oranje. Daarnaast werd MvG jeugdwereldkampioen in een roze shirt. Wist jij dat nog?

Michael van Gerwen presenteert nieuw shirt: minder groen Michael van Gerwen maakte dinsdagochtend zijn fans lekker met een aankondiging van 'exciting news'. Maar zo spannend als dat hij het zelf vond, was het helemaal niet. Hij is per direct ambassadeur geworden van een hotelketen. Wel presenteerde Van Gerwen zijn nieuwe shirt.

In 2018 ruilde Van Gerwen zijn helemaal groene shirt in voor een uitvoering met zwarte mouwen. De afgelopen jaren is het design met regelmaat veranderd. Check hieronder alle veranderingen op een rijtje.