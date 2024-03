Michael van Gerwen presenteert nieuw shirt: minder groen

Michael van Gerwen maakte dinsdagochtend zijn fans lekker met een aankondiging van 'exciting news'. Maar zo spannend als dat hij het zelf vond, was het helemaal niet. Hij is per direct ambassadeur geworden van een hotelketen. Wel presenteerde Van Gerwen zijn nieuwe shirt.

Voortaan staat er 'Kempinski' op het shirt van Van Gerwen. Niet alleen die sponsor is nieuw, ook het design van het shirt is veranderd. Er is een extra zwarte baan toegevoegd, waardoor het shirt van Van Gerwen minder groen wordt. We moeten wachten tot donderdag om Van Gerwen in zijn nieuwe shirt in actie te zien. Op die dag gooit de Nederlander weer voor het eerst sinds zijn blessure en uitschakeling op de UK Open.

How do you like my new shirt? 💚 pic.twitter.com/utwIrYyr9N — Michael Van Gerwen (@MvG180) March 5, 2024

Dit was het oude shirt van Van Gerwen, waarin hij nog gooide op de UK Open. ©PDC Darts

Kempinski is een hotelketen voor luxe hotels dat al sinds 1897 bestaat. Van Gerwen zal daar nu vast meer gebruik van mogen maken als hij voor darttoernooien of vakanties in het buitenland is. In Nederland zit er (nog) geen hotel van de keten, maar in bijvoorbeeld Duitsland waar veel (Euro Tour) toernooien worden gehouden wel.

Aan de houding en gezichtsuitdrukkingen van Van Gerwen was tijdens zijn teaser te zien dat het geen 'slecht' nieuws zou zijn. Niet dat hij voorlopig bijvoorbeeld niet kan darten vanwege zijn blessure die hij opliep tijdens de UK Open. Fans grapten op zijn Instagram dat hij ging aankondigen dat hij op OnlyFans een account ging aanmaken. OnlyFans is een platform waar contentmakers 18+-content verspreiden tegen betaling.

Even dachten fans bijvoorbeeld ook dat zijn aankondiging iets te maken had met sponsoren, andere pijlenmaker of misschien wel iets over de blessure die hij opliep op de UK Open. Het bleek dus allemaal een storm in een glas water.

Blessure

Michael van Gerwen kende afgelopen week een slechte week. Na drie Premier League Darts-avonden op rij te hebben gewonnen, vloog hij er op donderdag meteen in de kwartfinale uit tegen Luke Humphries in Exeter. Een dag later begon de Nederlander aan de UK Open, waar hij in de vierde ronde meteen verloor van Mensur Suljovic. Tijdens de wedstrijd kreeg hij last van een blessure.

Snel weer gooien

Na afloop gaf MvG geen interview, waardoor er nog altijd geen duidelijkheid is over hoe ernstig die blessure is. Donderdag is speelavond vijf in de Premier League Darts en zou de darter er dus weer moeten staan.

