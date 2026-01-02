Het spektakel op het WK darts in Alexandra Palace nadert zijn climax. Nog vier spelers strijden om de wereldtitel én 1 miljoen pond prijzengeld: Gian van Veen, Luke Littler, Gary Anderson en Ryan Searle. Er zijn al behoorlijk wat verrassingen geweest, die de top-32 van de wereldranglijst op z'n kop hebben gezet.

Neem alleen al de eerste ronde, waarin veel geplaatste spelers sneuvelden. Onder hen Ross Smith (twaalfde), Mike de Decker (achttiende), Dimitri Van den Bergh (23e), Cameron Menzies (26e) en Ritchie Edhouse (27e). Maar er waren ook verrassingen in positieve zin. Kijk maar naar de halve finalisten Van Veen, Anderson en Searle.

Gian van Veen virtueel op plek 3

Het heeft er voor gezorgd dat de bovenste helft van de wereldranglijst flink door elkaar is geschud. Regerend wereldkampioen Littler zal nummer 1 van de wereld blijven, ongeacht het eindresultaat op het WK. Van Veen zou de tweede positie van Luke Humphries kunnen overnemen, maar dan zal hij wel de wereldtitel moeten pakken. Inmiddels is de Nederlander wel al zeven plekken gestegen.

Van Veen is de nummer 3 van de wereld en daarmee is hij Michael van Gerwen gepasseerd. Sinds oktober 2012 was Mighty Mike de hoogst geplaatste Nederlander. Van Veen lijkt daarmee ook zeker van deelname aan de prestigieuze Premier League Darts, ook omdat huidig nummer 6 Gary Anderson daar geen interesse in lijkt te hebben. De Schot gaat over Van Veen heen op de PDC-ranking als hij vrijdag de halve finale wint.

Wie zijn de grote verliezers?

Anderson is acht plekken gestegen op de wereldranglijst en Searle twaalf. Dat heeft gevolgen voor onder anderen Danny Noppert. Hij begon als nummer 6 van de wereld aan het WK, maar staat nu tiende. Ook Stephen Bunting, James Wade, Gerwyn Price en Chris Dobey zakten meerdere plekken.

Raymond van Barneveld en de onderkant

Kwartfinalist Krzysztof Ratajski keert terug in de top-32 van de wereld. Dat gaat ten koste van Joe Cullen, die nu 35e staat. Raymond van Barneveld zakte ook een plaats en is nu de nummer 36 van de wereld. Kevin Doets schurkt tegen de top-32 van de wereld aan. De Nederlander reikte tot de vierde ronde van het WK en staat nu nog zo'n 80.000 pond achter op Smith. Oud-wereldkampioenen Peter Wright (31) en Michael Smith (32) moeten vrezen voor hun plekken. Zij moeten een groot deel van hun prijzengeld in 2026 verdedigen.

Virtuele wereldranglijst PDC

Speler Prijzengeld (in ponden) Stijging/daling 1. Luke Littler 1.970.500 - 2. Luke Humphries 1.172.000 - 3. Gian van Veen 712.500 +7 4. Michael van Gerwen 691.250 -1 5. Jonny Clayton 625.000 - 6. Gary Anderson 609.500 +8 7. Stephen Bunting 593.750 -3 8. Ryan Searle 568.000 +12 9. Josh Rock 555.500 +2 10. Danny Noppert 550.750 -4 11. James Wade 544.250 -4 12. Gerwyn Price 521.000 -3 13. Chris Dobey 505.250 -5 14. Nathan Aspinall 460.000 +1 15. Martin Schindler 458.250 -2 16. Ross Smith 447.250 -4 17. Damon Heta 439.000 -1 18. Jermaine Wattimena 423.000 +1 19. Mike De Decker 413.500 -1 20. Rob Cross 389.000 -3 21. Luke Woodhouse 383.000 +4 22. Dave Chisnall 362.500 -1 23. Daryl Gurney 346.500 -1 24. Ryan Joyce 345.000 - 25. Dimitri Van den Bergh 335.250 -2 26. Cameron Menzies 325.250 27. Ritchie Edhouse 324.000 28. Krzysztof Ratajski 322.500 +9 29. Wessel Nijman 320.750 +2 30. Dirk van Duijvenbode 319.750 -1 31. Peter Wright 311.500 -1 32. Michael Smith 303.500 -4

Justin Hood stijgt met stip

Niet in de top-32, maar zeker noemenswaardig: Justin Hood. Hij verraste door tot de kwartfinales van WK te reiken, door onder anderen Danny Noppert uit te schakelen. Hij is de grootste stijger met een tourkaart: 36 plekken. Na het WK is Happy Feet terug te vinden op de vijftigste plaats.

Andere spelers die flinke stappen maakten, zijn Charlie Manby (+85) en Andreas Harrysson (+41). Zij hebben echter geen tourkaart, waardoor ze naar Q-School moeten. Dus beginnen ze gewoon weer op 0 pond.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.