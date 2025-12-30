Elk WK darts kent verrassingen en doorbrekende spelers. Bij het WK darts 2026 is Justin Hood (32) een van hen. 'Happy Feet' schakelde onder anderen Danny Noppert uit en valt op met zijn expressieve gebaren. De Engelsman houdt wel van wat risico nemen.

Jarenlang wierp Hood zijn pijltjes in de marge. Nadat hij overstapte van de bond BDO (die niet meer bestaat) naar de PDC had hij moeite om echt mee te komen met de top van de wereld. Daardoor speelde hij vooral kleine evenementen, met weinig prijzengeld op het spel.

De gok wagen

De relatief kleine (1,62 meter) darter gooide het eind 2024 over een andere boeg. Het was tijd om het darten echt serieus aan te pakken. Hood wilde kijken hoe ver hij zou komen als hij er echt voor zou gaan. Maar dat vereiste wel dat hij een gok zou nemen.

Destijds werkten Hood en zijn partner in een hotel als nachtwaker. Ze deden dat om en om: hij vier dagen, zijn partner drie dagen. En ze sliepen boven het hotel, zodat ze zichzelf totaal verbonden met de onderneming.

Spaargeld uitgeven

"Maar in november 2024 kapte ik daarmee", tekent The Sun op. "Ik waagde de gok. Ik gaf al ons spaargeld uit voor een hotel in het midden van Milton Keynes. Daar verbleef ik acht weken. En dat betaalde zich uit", zo verwijst hij naar zijn deelname aan de Q-School, begin 2025. Daar bemachtigde hij een PDC-tourcard, zodat hij aan meer toernooien van de bond mag meedoen.

"Het was niet de beste ervaring van de wereld, want ik zat in het goedkoopste hotel dat ik kon vinden. Maar ik moest de gok wel nemen. Ik wijdde er al mijn tijd aan en dat betaalde zich uit."

Happy Feet

Zijn bijnaam Happy Feet heeft te maken met een incident toen hij te grote schoenen droeg. Hij was 18 en hij deed mee aan een lokaal toernooitje. "Daar moest je een zwarte pantalon dragen en zwarte schoenen. Ik had sportschoenen aan. Ik mocht ze niet dragen", legt Hood uit.

"Ik moest toen schoenen lenen, maar die waren een paar maten te groot. Ik stond op het podium en het leek wel of ik zwemflippers droeg. Ze bogen de andere kant op toen ik tegen de oche aan stond. En sindsdien heet ik Happy Feet, die bijnaam bleef hangen."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.