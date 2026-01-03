Luke Littler is met afstand de beste speler bij het WK darts. Van begin tot eind kon niemand het Luke the Nuke lastig maken. Helaas ook Gian van Veen niet. Zaterdagavond werd het in de finale 7-1 in sets voor de Engelse tiener (18), die zich daardoor kroonde tot rijkste wereldkampioen ooit.

Na de niet al te opwindende eindstrijd mocht de winnaar het publiek in Ally Pally toespreken. Eerder dit WK werd hij (in de partij tegen Rob Cross) uitgefloten, maar met de titel in handen was het weer koek en ei tussen Littler en de bezoekers van 's werelds grootste dartsfeest.

1 miljoen pond

Het prijzengeld is bij deze editie van het WK darts enorm opgekrikt. Littler krijgt als winnaar liefst 1 miljoen Britse pond. "Dat geld verandert mijn leven. Dat zou voor elke winnaar zo zijn. Elke ronde is het prijzengeld verdubbeld", zo sprak hij op het podium.

"Nu is er een nog groter gat tussen mij en de rest van de ranglijst. Ik ben duidelijk de koploper. Wat ik ga kopen? Geen idee. Ik kan nog niet van auto veranderen. We gaan het zien."

Tegen Gian van Veen

Ondanks dat het bijzonder soepel ging voor Littler, verwacht hij dat Van Veen een serieuze rivaal gaat worden. "We zullen nog vaak strijd leveren", aldus The Nuke.

"Wie weet keren we ook samen terug hier in de finale. We gaan week in, week uit knokken tegen elkaar. Ik had niet verwacht dat het op deze manier zou uitpakken. Mijn familieleden en vrienden hebben me door dik en dun gesteund. We gaan meer prijzen pakken, we stoppen hier niet."

Interview Viaplay

"Dit betekent alles voor me", zei Littler bij Viaplay. "Het is tien jaar geleden dat Gary Anderson de laatste was die tweemaal achter elkaar het Wk wint. "Als mijn tegenstander mist, dan pak ik mijn kans. It's what I do", zei The Nuke vol bravoure.

Ook sprak hij over de wesp die hem belaagde. "Die had me bijna te pakken. Ik werd bijna gestoken", aldus de Engelse tiener. "Of ik 7-1 had verwacht? Zeker niet, en al helemaal niet toen ik de eerste set verloor. Maar ik pakte mijn kansen en strafte zijn missers af."

Eenzijdige finale

Van Veen speelde niet zijn beste wedstrijd van het WK, maar een Littler in topvorm is nauwelijks te verslaan. De 18-jarige Brit verdiende met zijn zege 1 miljoen Engelse pond, ongeveer 1,15 miljoen euro. De tweede plaats van Van Veen was goed voor bijna 460.000 euro.

Van Veen trad nog niet in de voetsporen van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, de Nederlandse wereldkampioenen bij dartsbond PDC. Van Barneveld was in 2007 de beste. Van Gerwen won de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Littler stond voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. De Engelse tienersensatie veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel na een zege op Van Gerwen in de eindstrijd. Het jaar daarvoor boog hij in de finale voor Luke Humphries.

