Het spektakel op het WK darts in Alexandra Palace nadert zijn climax. Nog twee spelers strijden om de wereldtitel én 1 miljoen pond prijzengeld: Gian van Veen en Luke Littler. Er zijn al behoorlijk wat verrassingen geweest, die de top-32 van de wereldranglijst op z'n kop hebben gezet.
Neem alleen al de eerste ronde, waarin veel geplaatste spelers sneuvelden. Onder hen Ross Smith (twaalfde), Mike de Decker (achttiende), Dimitri Van den Bergh (23e), Cameron Menzies (26e) en Ritchie Edhouse (27e). Maar er waren ook verrassingen in positieve zin. Kijk maar naar de halve finalisten Van Veen, Gary Anderson en Ryan Searle.
Gian van Veen virtueel op plek 3
Het heeft er voor gezorgd dat de bovenste helft van de wereldranglijst flink door elkaar is geschud. Regerend wereldkampioen Littler zal nummer 1 van de wereld blijven, ongeacht het eindresultaat op het WK. Van Veen zou de tweede positie van Luke Humphries kunnen overnemen, maar dan zal hij wel de wereldtitel moeten pakken. Inmiddels is de Nederlander wel al zeven plekken gestegen.
Van Veen is de nummer 3 van de wereld en daarmee is hij Michael van Gerwen gepasseerd. Sinds oktober 2012 was Mighty Mike de hoogst geplaatste Nederlander. Van Veen is daarmee ook zeker van deelname aan de prestigieuze Premier League Darts.
Wie zijn de grote verliezers?
Anderson is acht plekken gestegen op de wereldranglijst en Searle twaalf. Dat heeft gevolgen voor onder anderen Danny Noppert. Hij begon als nummer 6 van de wereld aan het WK, maar staat nu tiende. Ook Stephen Bunting, James Wade, Gerwyn Price en Chris Dobey zakten meerdere plekken.
Raymond van Barneveld en de onderkant
Kwartfinalist Krzysztof Ratajski keert terug in de top-32 van de wereld. Dat gaat ten koste van Joe Cullen, die nu 35e staat. Raymond van Barneveld zakte ook een plaats en is nu de nummer 36 van de wereld. Kevin Doets schurkt tegen de top-32 van de wereld aan. De Nederlander reikte tot de vierde ronde van het WK en staat nu nog zo'n 80.000 pond achter op Smith. Oud-wereldkampioenen Peter Wright (31) en Michael Smith (32) moeten vrezen voor hun plekken. Zij moeten een groot deel van hun prijzengeld in 2026 verdedigen.
Virtuele wereldranglijst PDC
Speler
Prijzengeld (in ponden)
Stijging/daling
1. Luke Littler
2.170.500
-
2. Luke Humphries
1.172.000
-
3. Gian van Veen
912.500
+7
4. Michael van Gerwen
691.250
-1
5. Jonny Clayton
625.000
-
6. Gary Anderson
609.500
+8
7. Stephen Bunting
593.750
-3
8. Ryan Searle
568.000
+12
9. Josh Rock
555.500
+2
10. Danny Noppert
550.750
-4
11. James Wade
544.250
-4
12. Gerwyn Price
521.000
-3
13. Chris Dobey
505.250
-5
14. Nathan Aspinall
460.000
+1
15. Martin Schindler
458.250
-2
16. Ross Smith
447.250
-4
17. Damon Heta
439.000
-1
18. Jermaine Wattimena
423.000
+1
19. Mike De Decker
413.500
-1
20. Rob Cross
389.000
-3
21. Luke Woodhouse
383.000
+4
22. Dave Chisnall
362.500
-1
23. Daryl Gurney
346.500
-1
24. Ryan Joyce
345.000
-
25. Dimitri Van den Bergh
335.250
-2
26. Cameron Menzies
325.250
27. Ritchie Edhouse
324.000
28. Krzysztof Ratajski
322.500
+9
29. Wessel Nijman
320.750
+2
30. Dirk van Duijvenbode
319.750
-1
31. Peter Wright
311.500
-1
32. Michael Smith
303.500
-4
Justin Hood stijgt met stip
Niet in de top-32, maar zeker noemenswaardig: Justin Hood. Hij verraste door tot de kwartfinales van WK te reiken, door onder anderen Danny Noppert uit te schakelen. Hij is de grootste stijger met een tourkaart: 36 plekken. Na het WK is Happy Feet terug te vinden op de vijftigste plaats.
Andere spelers die flinke stappen maakten, zijn Charlie Manby (+85) en Andreas Harrysson (+41). Zij hebben echter geen tourkaart, waardoor ze naar Q-School moeten. Dus beginnen ze gewoon weer op 0 pond.
