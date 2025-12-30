De ontknoping van het WK darts komt langzaamaan dichterbij en er gebeurde al een hoop. Niet alleen aan de oche, maar ook daarbuiten. Zo was er in de derde ronde een partij waar een darter wel heel emotioneel op het podium verscheen en 'er eigenlijk niet echt bij was'. Dat zag Vincent van der Voort ook in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door.

Daarvoor moeten we naar de partij tussen Josh Rock en Callan Rydz. De eerstgenoemde won met 4-1, maar speelde tegen een gebroken tegenstander. Rydz stond het huilen nader dan het lachen toen zijn opkomstnummer opkwam. Ook staarde hij naar de hemel. Dat had alles te maken met triest privénieuws.

Overleden grootvader

Vlak voor Kerstmis hoorde Rydz namelijk dat zijn grootvader was overleden. Hij twijfelde daardoor om de derde ronde te spelen, maar verscheen toch tegen Rock. Presentator Damian Vlottes merkt op. "Hij was continu alleen maar gefrustreerd." Dat beaamt Van der Voort.

'Dat is zwaar'

"Dat is natuurlijk het hele grote probleem bij hem. Het is een geweldig talent en een heel goede darter, maar als het effe niet gaat zoals hij het wilt. Dan heeft hij gewoon geen ruggegraat. Dan is het helemaal klaar met je. En nu heeft hij privé iets meegemaakt met zijn opa die tijdens het WK overlijdt. Dat is zwaar. Dan begrijp ik wel dat je erdoorheen zit."

Had iemand hem kunnen oplappen voor het WK-duel? Van der Voort denkt van niet. "Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat hij nog wel wilde toen hij het podium op ging, maar daar al een beetje emotioneel was. Dan moet je hopen dat je de avond van je leven hebt en alles valt, dan is het makkelijk. Maar lukt het effe niet, dan kun je snel denken 'wat is dit allemaal?' En misschien wilde hij te graag omdat hij graag voor zijn opa deze had willen winnen."

Complimenten voor Kevin Doets

Doets kreeg eerder in de uitzending nog flinke complimenten van Van der Voort, die onder de indruk was van Doets' zege op Nathan Aspinall in de derde ronde. "Echt knap, netjes. Echt een leuke wedstrijd om te zien. En hij eindigde natuurlijk echt geweldig, hè." De laatste drie sets waren volgens Fast Vinny van 'buitengewoon hoog niveau'.

Na deze dinsdag weten we of en welke Nederlanders er in het nieuwe jaar mogen terugkeren. De drie overgebleven landgenoten Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets komen in de vierde ronde namelijk allemaal vanavond in actie. Zij zorgen er voor dat er in elke avondpartij van vanavond een Nederlander zit. Mochten ze winnen, dan zijn ze op nieuwjaarsdag weer van de partij.

De halve finales vinden plaats op 2 januari, een dag later is Ally Pally het toneel van de finale. Vorig jaar won Luke Littler van medefinalist Michael van Gerwen.

