Callan Rydz kreeg tijdens het WK darts een keiharde klap te verwerken. De Engelse topdarter hoorde vlak voor Kerstmis dat zijn opa was overleden. Hij twijfelde zelfs om aan de derde ronde mee te doen.

Rydz verscheen toch aan de oche, om het op te nemen tegen Josh Rock. Maar The Riot zag er zeer verdrietig uit. Bij zijn opkomst keek hij al teleurgesteld en ook op het podium was dat niet anders. Na het winnen van de eerste set keek Rydz even naar boven, als eerbetoon aan zijn overleden grootvader.

Maar na die eerste set bleek het ook wel gedaan voor Rydz. Tegenstander Rocky had één set moeite met het verdriet van Rydz, maar kwam daarna los. De Noord-Ier won overtuigend met 4-1 in sets en neemt het in de vierde ronde op tegen debutant Justin Hood.

De 27-jarige darter uit het Verenigd Koninkrijk was tijdens de partij tegen Daryl Gurney in de tweede ronde al niet heel vrolijk. De opa van Rydz lag op dat moment op sterven. Hij twijfelde toen zelfs om naar huis te gaan, zei hij tegen de aanwezige media.

"Luister, als hij heengaat, dan overweeg ik me terug te trekken van het WK darts. Misschien. Ik weet het niet. Ik moet beslissen of ik hier nog wel mee wil doorgaan. Met Kerstmis hebben we een traditie. Als mijn opa zich goed voelt, dan gaan we naar de kroeg. Dan gaan we lekker lachen met wat maten. En we dineren."

Overlijden van zijn grootvader

Uiteindelijk overleed zijn grootvader vorige week woensdag, op 24 december. "Er zijn niet genoeg woorden om dit te zeggen", schreef Rydz toen op Instagram. "Rust in vrede, opa. Ik beloof dat ik mijn best doe om jou en oma trots te maken daarboven. Ik hou van jullie."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.