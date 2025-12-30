De topdarter Luke Littler heeft geen vrienden gemaakt tijdens het WK. Hij versloeg in de vierde ronde Rob Cross met 4-2, maar moest er hard voor werken en was zichtbaar geïrriteerd tijdens de partij. Dat kwam na het duel ook tot uiting, want hij haalde zijn grap bij het publiek dat hem uitfloot.

De beste darter van dit moment is niet de meest geliefde, dat werd in Ally Pally wel duidelijk. Tijdens het duel met Cross was er geregeld gejoel en gefluit richting The Nuke te horen. Daar reageerde de 18-jarige ook geregeld op, zeker op momenten dat hij belangrijke legs en sets wist te winnen.

'Vijandige omgeving'

In het interview op het podium na zijn gewonnen duel maakte Littler er helemaal geen geheim van. Als hem door de presentatrice wordt gevraagd hoe hij over de 'vijandige omgeving' denkt, zegt hij in eerste instantie meermaals dat het hem helemaal niets kan schelen. Vervolgens draait hij zich om en richt hij zich tot het publiek.

"Haha, kan ik dan toch één ding zeggen? Jullie betalen tickets en zo betalen jullie voor mijn prijzengeld. Dus, dankjewel! Dankjewel voor mijn geld, bedankt voor het uitfluiten. Come on!"

Luke Littler's response to those in Ally Pally booing him 👀 pic.twitter.com/QHszE1z4ua — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 29, 2025

Overigens was de koek daar niet mee op, want even later hekelde Littler opnieuw de sfeer in Ally Pally. "Ik wilde gewoon de wedstrijd winnen. Zoals je al zei: het is hier vijandig. Niemand wilde dat ik zou winnen, maar ik heb ze opnieuw ongelijk bewezen."

Wéér gefluit na interview

Na een veelbesproken avond staat de Brit in de kwartfinales van het WK darts. Kan de regerend wereldkampioen al dromen van titelprolongatie? "Het is nog niet in zicht. Ik denk dat je het pas kan als je de finale bereikt. Ik ga nu genieten van twee dagen vrijaf en dan ben ik er weer op nieuwjaarsdag", zo sluit Littler het interview op het podium af. Daarna loopt hij - weer onder luid gefluit - weg.

Tegen wie speelt Luke Littler?

In de kwartfinale neemt Littler het op tegen de winnaar van een andere achtste finale. Luke Woodhouse en Krzysztof Ratajski vechten uit wie mag proberen te stunten tegen de favoriet voor de eindzege.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.