Kevin Doets zorgde maandag voor een ware stunt op het WK darts. De Nederlander wist zich in een thriller te ontdoen van topdarter Nathan Aspinall en plaatste zich zo voor de vierde ronde. Vooral de manier waarop, zorgde voor bewondering bij ex-topdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Een klasbak', 'een sensatie'. De lofuitingen vlogen om de oren na de zege van Doets op Aspinall (4-3) in Ally Pally. Hij werd door de knappe overwinning de derde landgenoot die zich plaatste voor de laatste zestien, na Gian van Veen en Michael van Gerwen. Van der Voort was ook enthousiast. "Echt knap, netjes. Echt een leuke wedstrijd om te zien. En hij eindigde natuurlijk echt geweldig hè."

Buitengewoon hoog niveau

Want het venijn zat 'm in de staart. Na een 170-finish van Aspinall in set vijf leek Doets geklopt, maar niets bleek minder waar. Hij rechtte de rug, won de laatste twee sets op grootse wijze en staat zodoende in de vierde ronde. "Het zag er lange tijd niet naar uit", stelt Van der Voort. "Ik vond hem in het begin van de wedstrijd niet heel goed spelen. Maar de laatste drie sets waren van buitengewoon hoog niveau."

Goede podiumspeler

Volgens Fast Vinny zegt het ook iets over de de darter Doets en de druk die hij aan kan. "Dan zie je toch dat hij een goede podiumspeler is. De laatste twee sets zie je wel wat hij in huis heeft, mooie overwinning."

De 27-jarige Doets staat zodoende net als vorig jaar in de vierde ronde. Toen was Chris Dobey het eindstation, nadat de Nederlander eerder won van Noa-Lynn van Leuven, Michael Smith en Krzystof Ratajski.

Nu wacht dinsdagavond alweer topdarter Luke Humphries. Een prachtig affiche, zeker voor de Nederlandse dartsfans. "Vandaag laat hij ook zien dat hij van een topspeler kan winnen Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het morgen gaat doen", kinkt Van der Voort hoopvol in de maandagavond laat opgenomen podcast.

Organisatie baalt van uitslag

Al denken Van der Voort en presentator Damian Vlottes ook dat de organisatie er minder blij mee is. Zij hadden volgens hen gehoopt op Aspinall tegen Humphries. "Ik denk dat de organisatie er een beetje ziek van is. Ze hadden een paar wedstrijden (op het oog, red.) in de laatste 32 en 16 en heel veel kwamen er niet."

