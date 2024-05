Vrouw van Joe Cullen noemt Jermaine Wattimena een valsspeler: 'Geef het door!'

De vrouw van Joe Cullen was totaal niet te spreken over Jermaine Wattimena. Vrijdagavond won de Nederlander van Cullen bij Dutch Darts Championship, maar dat ging volgens Toni Cullen niet op een rechtvaardige manier.

Wattimena won op de valreep met 6-5 van de Engeslman in Rosmalen. Na de wedstrijd maakte Wattimena een beweging naar Cullen, omdat zijn tegenstander een hand gaf. Tegen Viaplay zei de Nederlander: "Deed ik het expres? Nee. Het was in the heat of the moment."

Maar The Machine Gun steekt ook de hand in eigen boezem: "Sorry naar Joe Cullen, het was niet de bedoeling. Ik snap dat hij boos is, want dit mag je gewoon niet doen, ik weet wat ik fout doe. Hopelijk begrijpt hij het. Ik ben er niet blij mee."

Dutch Darts Championship: Raymond van Barneveld gaat er hard af tegen Cameron Menzies De vrijdagavond van de Dutch Darts Championship is lekker begonnen. Maar na drie Nederlandse zeges ging Raymond van Barneveld er hard af tegen Cameron Menzies: 6-1.

Dat was volgens mevrouw Cullen niet genoeg. Zij zette in haar Instagram Story: "Wattimena is een valsspeler. Geef het door!"

Screenshot Toni Louise Cullen / Instagram Story

'Ze mogen hem best uitjouwen'

Desondanks is de zege voor Wattimena en speelt hij zaterdag de tweede ronde in Rosmalen. Daarin neemt hij het op tegen de Duitser Ricardo Pietreczko. Als het aan de Nederlander ligt, mogen zijn landgenoten Pietreczko best uitfluiten. "Ze mogen hem best uitjouwen, want hij loopt al te zeuren als ze tegen hem blazen."

Dirk van Duijvenbode geeft lachend tik op achterhoofd: 'Moet je er nog één?' Dirk van Duijvenbode was vrijdagavond in opperbeste stemming, nadat hij van Callan Rydz had gewonnen in Rosmalen. Dat liet hij mondeling én fysiek blijken voor de camera van Sportnieuws.nl.

"Ik heb ook weleens tegen hem zelf gezegd dat hij te veel zeurt. Enorm veel EuroTours zijn in Duitsland, maar als er één keer tegen hem wordt gefloten doet hij kinderachtig. Dat moet hij niet doen. Hij moet een beetje volwassener worden, iets wat ik zelf ook heb moeten leren."