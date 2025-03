Vrouw van Michael van Gerwen zet eens iemand anders in het zonnetje: 'Vandaag is jouw feestje'

Het is feest bij Michael van Gerwen thuis. De Nederlandse topdarter geniet van een unieke week rust en dat kwam nu extra goed uit. Zijn jongste kind viert namelijk zijn verjaardag en dus kan papa er bij zijn en het feest meevieren.

Van Gerwen verloor donderdag in de Premier League Darts zijn kwartfinale van Nathan Aspinall en moest Newcastle dus al snel verlaten. De nummer drie van de wereld liet diezelfde dag nog weten dat hij maandag en dinsdag niet aanwezig is bij de Players Championships in Leicester. Of dat te maken heeft met zijn sportieve prestaties, of dat hij de verjaardag van zoontje Mike wilde vieren, is alleen voor hem een weet.

Vrij weekend

De vloertoernooien bij de PDC zijn Van Gerwen dit seizoen ongunstig gezind. Hij miste er al vijf van de acht, mede door ziekte. Met vriend Vincent van der Voort puzzelde hij voorafgaand aan dit seizoen al over welke toernooien hij kon missen en welke niet en dit weekend stond ongetwijfeld op het lijstje van potentieel vrije weekenden. Er zat namelijk ook geen Euro Tour tussen de Premier League-speelavonden, dus kostte het weinig toernooien.

Privé belangrijker

Alleen verloor MVG in twee andere PC's al in de eerste ronde en was hij alleen tijdens het vijfde event van het jaar goed genoeg om de kwartfinales te halen. Dat hij nu dus ook events 9 en 10 mist, gaat hem duur komen te staan op de ranglijst. Het ziet er vooralsnog naar uit dat hij heel hard moet werken om de Players Championship Finals in november te halen. Maar vaak is privé belangrijker dan sport, zo ook deze zondag. Op 30 maart vierde Mike van Gerwen zijn vijfde verjaardag.

Dat werd volgens Van Gerwens vrouw Daphne gevierd met een typisch kinderfeestje. Zo staat de jarige job bij een springkussen en toont Daphne dat het thema Minecraft is. Dat is een bij vooral kinderen populair spel waarbij werelden gebouwd worden. Papa Van Gerwen staat niet op de foto's, want 'vandaag is jouw feestje', schrijft Daphne op Instagram erbij.

Premier League Darts in Berlijn

De eerstvolgende keer dat we Van Gerwen weer in actie zien als darter, is donderdag in Berlijn. Dan speelt hij in de kwartfinale van de Premier League Darts tegen Gerwyn Price in de Duitse hoofdstad.