Het WK darts begint vandaag (maandag 24 november) officieus. Om 17.15 uur is de loting van het grootste WK ooit, met liefst 128 deelnemers in de loting. Daarvoor strijden nog 44 spelers om de laatste 5 plekjes in Alexandra Palace. Check hier alle deelnemers aan het WK darts bij de PDC, dat op 11 december officieel begint. Er is het meeste prijzengeld ooit te verdienen.

De PDC kondigde eerder dit jaar aan dat het prijzengeld voor het komende WK darts door het dak gaat. Liefst 1 miljoen pond ligt er klaar voor de winnaar. Verdedigt Luke Littler zijn eerste titel met succes, komt er een Nederlandse winnaar of een nieuwe sensatie die na de jaarwisseling met de Sid Waddell Trophy in zijn handen staat in Londen? De tijd zal het leren.

Vrouwen

De top veertig van de wereldranglijst én de top veertig van de Pro Tour Order of Merit gaan rechtstreeks naar het WK en hebben een geplaatste status. Naast de 80 'al ingevulde' plekken zijn er ook tal van qualifiers die hun debuut gaan maken of terugkeren. Zo is de Nederlandse vrouw Noa-Lynn van Leuven er weer bij, maakt topdartster Beau Greaves haar rentree en is ook Simon Whitlock er na een jaar afwezigheid weer bij.

Jamai van den Herik

In totaal was er nog plek voor 48 qualifiers. De Nederlander Jamai van den Herik profiteerde van de finale van het jeugd-WK. Omdat finalisten Gian van Veen en Greaves al zeker zijn van het WK via andere routes, mag de jonge Van den Herik zijn debuut gaan maken op het belangrijkste toernooi van het jaar. Ook Jurjen van der Velde is er voor het eerst bij.

Tachtig spelers via 'normale' weg

Grote namen als Luke Humphries, Littler, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Gerwyn Price en Peter Wright zijn via de normale weg al zeker van deelname aan het WK. Na het EK en de laatste Players Championships werd de lijst van de tachtig geplaatste deelnemers definitief. Onder anderen Maik Kuivenhoven greep nét naast het felbegeerde ticket. Zie in deze lijst alle tachtig topnamen die er wél zijn in Ally Pally.

Geplaatste qualifiers

Check hieronder de 43 van de 48 qualifiers die zeker zijn van het WK darts. Na de afronding van de Challenge Tour bleek dat oude rot Mervyn King zijn rentree maakt in Ally Pally. Zonder tourkaart verzekerde hij zich via het amateurcircuit van zijn terugkeer. Samen met Stefan Bellmont en ex-jeugdwereldkampioen Ted Evetts vulde hij de deelnemers verder aan. Qualifiers over de hele wereld zitten er inmiddels op en dus kan onderstaande lijst verder worden ingevuld. Er is nog één kwalificatietoernooi op 24 november, met vijf laatste tickets te verdelen.

Jamai van den Herik (Nederland)

Beau Greaves (Engeland)

Jurjen van der Velde (Nederland)

Charlie Manby (Engeland)

Lisa Ashton (Engeland)

Fallon Sherrock (Engeland)

Noa-Lynn van Leuven (Nederland)

Gemma Hayter (Engeland)

Xiaochen Zong (China)

Nitin Kumar (India)

Lourence Ilagan (Filipijnen)

Alexis Toylo (Filipijnen)

Motomo Sakai (Japan)

Ryusei Azemoto (Japan)

Paul Lim (Singapore)

Man Lok Leung (Hong Kong)

Paolo Nebrida (Filipijnen)

Patrik Kovacs (Hongarije)

Alex Spellman (Verenigde Staten)

Leonard Gates (Verenigde Staten)

Adam Sevada (Verenigde Staten)

David Cameron (Canada)

Stowe Buntz (Verenigde Staten)

Jesus Salate (Argentinië)

Teemu Harju (Finland)

Andreas Harrysson (Zweden)

Oskar Lukasiak (Zweden)

Tim Pusey (Australië)

Joe Comito (Australië)

Jonny Tata (Nieuw-Zeeland)

David Munyua (Ethiopië)

Stefan Bellmont (Zwitserland)

Ted Evetts (Engeland)

Mervyn King (Engeland)

David Davies (Wales)

Arno Merk (Duitsland)

Krzysztof Kciuk (Polen)

Andy Baetens (België)

Boris Krcmar (Kroatië)

Adam Gawlas (Tsjechië)

Mitsuhiko Tatsunami (Japan)

Cristo Reyes (Spanje)

Simon Whitlock (Australië)

Tourkaart-kwalificatie (5 plekken, 24 november)

Laatste kwalificatietoernooi

Aan het laatste kwalificatietoernooi voor het WK darts strijden tien Nederlanders met nog 34 andere topdarters om de resterende vijf plekken op het WK. Na het toernooi maandagmiddag volgt direct de loting. Deze Nederlanders doen een poging voor de reis naar Londen: Martijn Dragt, Patrick Geeraets, Christian Kist, Jelle Klaasen, Maik Kuivenhoven, Dennie Olde Kalter, Jitse van der Wal, Berry van Peer, Marvin van Velzen.

🎯 Today is a BIG day for these 44 players as they will battle it out for the last FIVE spots at Ally Pally in today’s PDC Tour Card Holder Qualifier!



🕛 Plays commences at 12pm



Who would you like to see at Ally Pally? pic.twitter.com/wVKyd4RoWr — Darts News (@dartsnewsstats) November 24, 2025

Meeste prijzengeld ooit

Op het komende WK darts is het meeste prijzengeld ooit te verdienen. De winnaar gaat naar huis met liefst 1 miljoen pond, terwijl er voor alle andere rondes een verdubbeling klaarligt. Check hieronder de verdeling van de totale prijzenpot van 5 miljoen pond.



Winnaar: 1,000,000 pond

Verliezend finalist: 400,000 pond

Halvefinalisten: 200,000 pond

Kwartfinalisten: 100,000 pond

Vierde ronde: 60,000 pond

Derde ronde: 35,000 pond

Tweede ronde: 25,000 pond

Eerste ronde: 15,000 pond