Op het komende WK darts wordt er niet alleen met pijlen, maar ook met geld gesmeten. De PDC kondigde een terugkeer van een bizarre bonus aan en maakt 'm nog groter dan vorig jaar. Er ligt nu voor een willekeurig persoon meer dan 200.000 euro cash klaar in Alexandra Palace.

Vorig jaar kwam Paddy Power, de hoofdsponsor van het WK darts, al met een lucratieve actie. In samenwerking met een goed doel rondom prostaatkanker bij mannen, werd er 180.000 pond (ruim 200.000 euro) uitgereikt als een darter op het podium een negendarter gooide. Dat lukte de Nederlander Christian Kist en de Australiër Damon Heta, waardoor zij met een derde van dat geld naar huis mochten. De andere delen werden verdeeld over iemand in het publiek in Ally Pally en de andere 60.000 pond ging naar het goede doel.

Meer kans op negendarters

Die actie keert ook voor de komende editie, die op 11 december van staart gaat, terug. En dat wordt haalbaarder dan ooit. Met 128 deelnemers wordt het het grootste WK bij de PDC tot nu toe. Aangezien de toppers nu ook nog in de eerste ronde moeten starten en dus geen ronde mogen overslaan, zijn er ook meer duels en ook meer van topniveau. Maar de ruim 200.000 euro per negendarter is niet de enige lucratieve actie op het WK darts.

200.000 euro cash

Paddy Power heeft namelijk ook nog eens ruim 200.000 euro cash gereserveerd voor een random persoon die zich inschrijft op een speciale pagina van het goede doel. De actie is opgezet om prostaatkanker bij mannen flink onder de aandacht te brengen. Volgens officiële cijfers sterft er momenteel 1 man elke 45 minuten in Groot-Brittannië aan de gevolgen van de kankervorm. Uit alle inschrijven wordt één gelukkige getrokken die 'de kans van zijn leven' krijgt.

Met negen pijlen 180 punten gooien

Op zaterdag 3 januari, de dag van de grote WK-finale, mag diegene op het podium proberen met maximaal negen pijlen tot een score van 180 punten te komen. Lukt dat, dan krijgt hij het cashbedrag live op het podium uitgekeerd. Die 180.000 pond die er dan klaarligt, is maar 20.000 pond minder dan de profdarters in de halve finale zelf krijgen.