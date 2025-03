Enorme toename prijzengeld in darts: Michael van Gerwen mag zich verheugen op nieuwe miljoenen

Groot nieuws uit de dartswereld. Daar wordt vanaf volgend jaar met nog meer miljoenen aan prijzengeld gestrooid. Ook het grootste dartstoernooi ter wereld, het WK darts, wordt aangepast. Het deelnemersveld wordt namelijk verhoogd van 96 naar 128 deelnemers.

Met dat bijzondere nieuws komt de Professional Darts Corporation (PDC) maandagochtend. De dartsorganisatie spreekt van de 'grootste verhoging van prijzengeld ooit' in de geschiedenis van de PDC en noemt het bovendien een mijlpaal.

Want niet alleen het prijzengeld bij de allergrootste toernooien gaat omhoog, dat geldt volgens de PDC voor alle professionele niveaus. De winnaar van het WK darts strijkt in 2026 maar liefst 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) op. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het bedrag dat winnaar Luke Littler enkele maanden geleden kreeg.

Ook op andere grote evenementen als de Premier League, World Matchplay en de Grand Slam of Darts valt volgend kalenderjaar een extra smak geld te verdienen. Die vlieger gaat ook op voor de World Grand Prix, Players Championship Finals, European Championship en de UK Open. In totaal wordt de prijzenpot 7 miljoen pond (8,37 miljoen euro) vergeleken met 2025.

128 deelnemers aan WK

En dat is niet het enige nieuws van de PDC. Ze maken ook bekend dat er volgend jaar nog meer darters mee doen aan het WK darts. Waar er eerder 96 darters te bewonderen zijn in Ally Pally, worden dat er in 2026 maar liefst 128.

De CEO van de PDC, Matt Porter, legt uit hoe belangrijk hij het vindt dat de WK-winnaar 1 miljoen Britse Ponden mag bijschrijven bij een overwinning. "Het weerspiegelt de status van darts als een van de meest spannende populaire sporten ter wereld. En het historische totaalaantal zal de aandacht treken als het hoogste prijzengeld in de sport."

Porter claimt dat de de 'geweldige groei van de PDC' de sport naar ongekende hoogtes heeft gebracht en verwacht dat het prijzengeld de dartswereld veel plezier zal brengen. "Dit is een enorme stap voor alle spelers om de absolute top van de sport te bereiken."

Gevolgen voor ranglijst?

Het verhogen van het prijzengeld heeft grote gevolgen voor de wereldranglijst. Omdat het de zak geld op het WK darts wordt verdubbeld is dat toernooi nóg belangrijker in 2026. De wereldranglijst is namelijk gebaseerd op het gewonnen prijzengeld en vergeleken met alle andere toernooien is de prijzenpot op het WK nóg groter geworden.