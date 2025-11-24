Michael van Gerwen weet wie zijn eerste tegenstander op het komende WK darts wordt. De loting voor het grootste WK ooit in Alexandra Palace was maandagavond en koppelde de Nederlander aan de onbekende Japanner Mitsohiko Tatsunami.

Van Gerwen is de nummer drie van de wereld en was de afgelopen jaren gewend om de eerste ronde over te mogen slaan. Daar is dit WK geen sprake van; alle darters stromen in de eerste ronde in en dus moet ook de drievoudig wereldkampioen er meteen staan. Vorig jaar opende hij tegen Engelsman James Hurrell, die hij met 3-0 in sets klopte. Via de Engelsman en diverse andere darters stond MVG begin januari van dit jaar in de finale.

Debutant via Japanse qualifier

Nu begint zijn route naar een eventuele vierde wereldtitel met een wedstrijd in de eerste ronde tegen de Japanner Mitsohiko Tatsunami. Een 'makkelijk' begin voor de Nederlander tegen een grote onbekende. Tatsunami plaatste zich via een qualifier in eigen land voor het WK. Hij gaat tegen Van Gerwen zijn debuut maken in Ally Pally. Hij kwam bovendrijven in een qualifier, waarin 'bekendere' Japanners als Seigo Asada vroegtijdig uitgeschakeld werden.

Loting WK darts

Uit elke helft hieronder komt één finalist. Van Gerwen zit aan de kant van Peter Wright. Dat zou zijn eerste geplaatste tegenstander worden in de derde ronde. Eerst moet hij zien af te rekenen met Tatsunami. Daarna treft hij de winnaar van William O'Connor - Krzysztof Kciuk.

Luke Littler - Darius Labanauskas

Mario Vandenbogaerde - David Davies

Joe Cullen - Bradley Brooks

Mensur Suljovic - David Cameron

Damon Heta - Steve Lennon

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont

Rob Cross - Cor Dekker

Ian White - Mervyn King

Chris Dobey - Xiaochen Zong

Andrew Gilding - Cam Crabtree

Luke Woodhouse - Boris Krcmar

Martin Lukeman - Max Hopp

Gerwyn Price - Adam Gawlas

Lukas Wenig - Wesley Plaisier

Ryan Joyce - Owen Bates

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki

Richard Veenstra - Nitin Kumar

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens

James Hurrell - Stowe Buntz

Martin Schindler - Stephen Burton

Keane Barry - Tim Pusey

Ryan Searle - Chris Landman

Brendan Dolan - Travis Dudeney

Jonny Clayton - Adam Lipscombe

Dom Taylor - Oskar Lukasiak

Michael Smith - Lisa Ashton

Niels Zonneveld - Haupai Puha

Ross Smith - Andreas Harrysson

Thibault Tricole - Motomu Sakai

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Ricardo Pietreczko - Jose De Sousa



Luke Humphries - Ted Evetts

Jeffrey de Graaf - Paul Lim

Wessel Nijman - Karel Sedlacek

Gabriel Clemens - Alex Spellman

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Mickey Mansell - Leonard Gates

Mike De Decker - David Munyua

Kevin Doets - Matthew Dennant

James Wade - Ryusei Azemoto

Ricky Evans - Man Lok Leung

Cameron Menzies - Charlie Manby

Matt Campbell - Adam Sevada

Gian van Veen - Cristo Reyes

Alan Soutar - Teemu Harju

Dimitri van den Bergh - Darren Beveridge

Madars Razma - Jamai van den Herik

Michael van Gerwen - Mitsohiko Tatsunami

William O'Connor - Krzysztof Kciuk

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven

Kim Huybrechts - Arno Merk

Gary Anderson - Adam Hunt

Connor Scutt - Simon Whitlock

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich

Scott Williams - Paolo Nebrida

Danny Noppert - Jurjen van der Velde

Nick Kenny - Justin Hood

Ritchie Edhouse - Jonny Tata

Ryan Meikle - Jesus Salate

Josh Rock - Gemma Hayter

Niko Springer - Joe Comito

Daryl Gurney - Beau Greaves

Callan Rydz - Patrik Kovacs

Grootste WK ooit

Aan het WK darts doen in totaal 128 deelnemers mee en daarmee is het het grootste WK ooit. Daar staat dan ook het meeste prijzengeld ooit voor klaar. In totaal wordt er vijf miljoen pond verdeeld. De uiteindelijke winnaar krijgt liefst één miljoen pond. Luke Littler is de regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Hij begint tegen de Litouwer Darius Labanauskas aan zijn WK. Concurrent Luke Humphries speelt in de eerste ronde tegen voormalig jeugdwereldkampioen Ted Evetts.

Reageer en praat mee!