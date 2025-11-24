Michael van Gerwen weet wie zijn eerste tegenstander op het komende WK darts wordt. De loting voor het grootste WK ooit in Alexandra Palace was maandagavond en koppelde de Nederlander aan de onbekende Japanner Mitsohiko Tatsunami.
Van Gerwen is de nummer drie van de wereld en was de afgelopen jaren gewend om de eerste ronde over te mogen slaan. Daar is dit WK geen sprake van; alle darters stromen in de eerste ronde in en dus moet ook de drievoudig wereldkampioen er meteen staan. Vorig jaar opende hij tegen Engelsman James Hurrell, die hij met 3-0 in sets klopte. Via de Engelsman en diverse andere darters stond MVG begin januari van dit jaar in de finale.
Debutant via Japanse qualifier
Nu begint zijn route naar een eventuele vierde wereldtitel met een wedstrijd in de eerste ronde tegen de Japanner Mitsohiko Tatsunami. Een 'makkelijk' begin voor de Nederlander tegen een grote onbekende. Tatsunami plaatste zich via een qualifier in eigen land voor het WK. Hij gaat tegen Van Gerwen zijn debuut maken in Ally Pally. Hij kwam bovendrijven in een qualifier, waarin 'bekendere' Japanners als Seigo Asada vroegtijdig uitgeschakeld werden.
Loting WK darts
Uit elke helft hieronder komt één finalist. Van Gerwen zit aan de kant van Peter Wright. Dat zou zijn eerste geplaatste tegenstander worden in de derde ronde. Eerst moet hij zien af te rekenen met Tatsunami. Daarna treft hij de winnaar van William O'Connor - Krzysztof Kciuk.
Luke Littler - Darius Labanauskas
Mario Vandenbogaerde - David Davies
Joe Cullen - Bradley Brooks
Mensur Suljovic - David Cameron
Damon Heta - Steve Lennon
Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont
Rob Cross - Cor Dekker
Ian White - Mervyn King
Chris Dobey - Xiaochen Zong
Andrew Gilding - Cam Crabtree
Luke Woodhouse - Boris Krcmar
Martin Lukeman - Max Hopp
Gerwyn Price - Adam Gawlas
Lukas Wenig - Wesley Plaisier
Ryan Joyce - Owen Bates
Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo
Stephen Bunting - Sebastian Bialecki
Richard Veenstra - Nitin Kumar
Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens
James Hurrell - Stowe Buntz
Martin Schindler - Stephen Burton
Keane Barry - Tim Pusey
Ryan Searle - Chris Landman
Brendan Dolan - Travis Dudeney
Jonny Clayton - Adam Lipscombe
Dom Taylor - Oskar Lukasiak
Michael Smith - Lisa Ashton
Niels Zonneveld - Haupai Puha
Ross Smith - Andreas Harrysson
Thibault Tricole - Motomu Sakai
Dave Chisnall - Fallon Sherrock
Ricardo Pietreczko - Jose De Sousa
Luke Humphries - Ted Evetts
Jeffrey de Graaf - Paul Lim
Wessel Nijman - Karel Sedlacek
Gabriel Clemens - Alex Spellman
Nathan Aspinall - Lourence Ilagan
Mickey Mansell - Leonard Gates
Mike De Decker - David Munyua
Kevin Doets - Matthew Dennant
James Wade - Ryusei Azemoto
Ricky Evans - Man Lok Leung
Cameron Menzies - Charlie Manby
Matt Campbell - Adam Sevada
Gian van Veen - Cristo Reyes
Alan Soutar - Teemu Harju
Dimitri van den Bergh - Darren Beveridge
Madars Razma - Jamai van den Herik
Michael van Gerwen - Mitsohiko Tatsunami
William O'Connor - Krzysztof Kciuk
Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven
Kim Huybrechts - Arno Merk
Gary Anderson - Adam Hunt
Connor Scutt - Simon Whitlock
Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich
Scott Williams - Paolo Nebrida
Danny Noppert - Jurjen van der Velde
Nick Kenny - Justin Hood
Ritchie Edhouse - Jonny Tata
Ryan Meikle - Jesus Salate
Josh Rock - Gemma Hayter
Niko Springer - Joe Comito
Daryl Gurney - Beau Greaves
Callan Rydz - Patrik Kovacs
Grootste WK ooit
Aan het WK darts doen in totaal 128 deelnemers mee en daarmee is het het grootste WK ooit. Daar staat dan ook het meeste prijzengeld ooit voor klaar. In totaal wordt er vijf miljoen pond verdeeld. De uiteindelijke winnaar krijgt liefst één miljoen pond. Luke Littler is de regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. Hij begint tegen de Litouwer Darius Labanauskas aan zijn WK. Concurrent Luke Humphries speelt in de eerste ronde tegen voormalig jeugdwereldkampioen Ted Evetts.