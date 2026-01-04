Luke Littler won zaterdagavond het WK darts door in de eindstrijd Gian van Veen met 7-1 van het podium te vegen. Op de achttienjarige darter stond geen maat, maar een dag later had hij nog wat prachtige woorden over voor zijn Nederlandse concurrent.

Littler en Van Veen stonden zaterdagavond na een prachtig WK voor beiden in de eindstrijd van het Alexandra Palace. Eerstgenoemde was in zijn kant van het schema een ware alleenheerser. Hij rekende af met spelers als Krzysztof Ratajski, Ryan Searle en Rob Cross. Van Veen had het aan zijn kant wat lastiger, maar hij versloeg wel enorm grote namen als Gary Anderson, Luke Humphries en Charlie Manby. In de finale bleek Littler echter te sterk.

Van Veen pakte de eerste set nog tegen Littler, maar daarna gingen alle sets achtereenvolgend naar de wereldkampioen. Daarmee pakte de achttienjarige Brit voor het tweede jaar op rij de wereldtitel in het iconische Alexandra Palace. Littler is daarmee de eerste darter die zijn wereldtitel weet te prolongeren sinds Gary Anderson dat deed in 2016. De jonge Engelsman vertelde na de wedstrijd op het podium dat hij dolgelukkig was met zijn wereldtitel en een dag na de zege heeft hij ook mooie woorden over voor Van Veen.

'Hij was ongelofelijk'

Op zijn X-pagina geeft Littler nog een reactie op zijn overwinning van zaterdagavond. "Een geweldig gevoel om mijn titel te verdedigen, maar ik moet ook complimenten geven aan Gian van Veen. Hij heeft een ongelofelijk toernooi achter de rug en ik kijk enorm uit naar de wedstrijden die we nog tegen elkaar zullen gooien de rest van dit jaar. Ik ben er zeker van dat dit niet de laatste WK-finale is die wij tegen elkaar zullen gooien."

Ook de PDC deelt nog een aantal mooie beelden van na de finale. Na de prijsuitreiking kwamen Van Veen en Littler elkaar achter de schermen nog tegen en gaven ze elkaar een knuffel. Beide spelers zeiden tegen elkaar dat ze moesten genieten van de zege en vervolgens gingen ze hun eigen weg om de finale met hun familie en vrienden af te sluiten.