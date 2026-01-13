Vincent van der Voort is er afgelopen week eigenlijk alleen maar bozer om geworden dat topdarter Danny Noppert geen uitnodiging kreeg voor de Premier League Darts. Meestal slijt zulke woede wel met de tijd, maar bij de gestopte Nederlander werkt het anders. "Als je er de hele week over na gaat zitten denken... Daar wordt mijn gemoedstoestand niet bepaald beter van."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door komt Noppert weer ter sprake. Dit keer omdat de Fries twee uitnodigingen kreeg voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. "Als dat een goedmakertje is... Dan zou ik zeggen: steek 'm maar ergens waar ik het niet kan zien", grinnikt Van der Voort, die nog altijd flink baalt van het feit dat de PDC Noppert links liet liggen bij de uitverkiezing voor de acht Premier League-spelers.

'Dit is geen goedmakertje'

"Dit is geen goedmakertje. Leuk en fantastisch en een eer allemaal, die World Series, maar dat weegt niet op tegen de Premier League. Met bonussen, sponsoren, status en aanzien..." Noppert zou eigenlijk aanschuiven bij Darts Draait Door, maar moet door de World Series een ander moment terugkomen. "Dan is hij ook een beetje afgekoeld van het hele Premier League-verhaal. Dan is mijn attack ook over dat hij er niet bij zit", lacht Van der Voort als een boer met kiespijn.

'Eigenlijk is het een schande'

"Eigenlijk is het een schande dat hij er niet bij zit. Maar als je ziet hoe weinig ophef er over is, zie je wel dat iedereen eigenlijk gewend is aan dat die organisatie (de PDC, red.) belachelijke beslissing maakt. Dat het eigenlijk gewoon gevonden wordt dat er een paar idioten zitten die maar wat doen. Dat is waar het op neerkomt." Presentator Damian Vlottes schetst de situatie dat het voor Noppert het vierde jaar op rij is dat iemand lager op de wereldranglijst wél een uitnodiging kreeg en hij niet.

'Dit is weer een misser'

Van der Voort: "Je hoopt toch dat het om het sportieve gaat, niet over wie het beste in het plaatje past. Dan is dit weer een misser en dat is jammer. De PDC kan doen en laten wat ze willen. Ze hebben de spelers waar ze ze willen. Iedereen is als de dood om iets negatiefs te zeggen, anders word je nergens meer voor uitgenodigd. Ze denken alleen aan hun paradepaardjes en de rest boeit ze nul komma nul."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via onder andere YouTube, Spotify en Apple Podcasts.