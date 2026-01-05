Danny Noppert is niet uitgekozen voor de Premier League Darts 2026. De Friese topdarter, de nummer 10 van de PDC-ranglijst, maakte goede kans, maar hoorde niet tot de acht gekozen darters. En dat doet pijn bij The Freeze.

Maandag bracht dartsbond PDC acht namen naar buiten. Onder meer landgenoten Gian van Veen en Michael van Gerwen zullen opdagen bij het rondreizende toernooi, dat gedurende 16 speelavonden (op donderdag) op diverse locaties wordt gehouden. Daarna is er een avond waarin de Final Four knokken om de titel.

Na de bekendmaking van de deelnemers in 2026 vonden veel dartskenners dat Noppert ten onrechte buiten de boot valt. Hij stond in 2025 bij vier grote toernooien (majors) in de halve finale en maakte vergeleken met de jaren ervoor een zelfverzekerdere indruk voor de oche. Hij leek, kortom, rijp voor de veeleisende Premier League Darts.

Helaas

Op Instagram reageert Noppert op de uitsluiting. "Helaas ben ik niet uitgekozen voor de editie van dit jaar van de Premier League Darts. Het betekent veel voor me dat ik steeds meer mensen op een positieve manier over mij hoor praten, en dat mijn naam wordt genoemd als een potentiële deelnemer. Ik waardeer alle steun, het doet me oprecht goed. Nu richt ik me op het nieuwe seizoen, waarin ik goed wil presenteren. Ik wens de deelnemers aan de Premier League veel succes."

Slachtoffer

Noppert is vanuit Nederlands oogpunt het grootste slachtoffer van de keuzes van de PDC. De Fries sloot 2025 af als nummer zes van de wereld, pas na het WK viel hij terug naar plek 10. Met een goed WK darts had de PDC niet om hem heen gekund, maar hij vloog er al in de laatste zestien uit tijdens misschien wel een van de beste wedstrijden van het hele WK tegen Justin Hood.

Daardoor zit de halvefinalist van de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts én de World Cup er niet bij.

Gian van Veen

Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters. De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.