Danny Noppert is uitgenodigd voor de eerste World Series van het jaar. De Nederlandse topdarter was maandag nog één van de grootste 'slachtoffers' van de bekendmaking van de Premier League Darts-deelnemers. Noppert mag niet meedoen aan dát toernooi, maar krijgt toch goed nieuws van de PDC.

Noppert mag samen met Gian van Veen zijn debuut maken op de World Series-toernooien in Bahrein (15-16 januari) en Saoedi-Arabië (19-20 januari). Daarmee wordt het topjaar 2025 van de Nederlander, met liefst vier halve finales op een majortoernooi, toch nog beloond. De World Series-toernooien tellen niet mee voor de wereldranglijst, maar geven darters wel de kans om onvergetelijke ervaringen op te doen. Zo is het de eerste keer dat er gedart wordt in Saoedi-Arabië en daar zijn dus drie Nederlanders bij.

Michael van Gerwen

Ook Michael van Gerwen heeft namelijk 'ja' gezegd op de uitnodiging van de PDC. Het oranje-trio wordt in het Midden-Oosten gecomleteerd door Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Nathan Aspinall. Ten opzichte van de Premier League Darts-deelnemers zijn nu Josh Rock en Jonny Clayton niet uitgenodigd. Later dit jaar gaat het World Series-circus ook nog naar Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Van Veen zei in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door al dat hij alles aanpakt dit jaar.

Nauwelijks regionale darters

In Bahrein en Saoedi-Arabië worden de topdarters bij de PDC gekoppeld aan lokale of regionale dartshelden. In Bahrein doen er maar twee 'eigen' darters mee: Abdulla Saeed en Basem Mahmood. Het deelnemersveld wordt aangevuld met bekende WK-deelnemers Alexis Toylo, Lourence Ilagan, Motomu Sakai, Paul Lim, Ryusei Azemoto en Man Lok Leung. In Saoedi-Arabië zijn er zelfs helemaal geen lokale helden. Daar krijgen de zes bekende namen van hierboven gezelschap van Paolo Nebrida en Tomoya Goto.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.