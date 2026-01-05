De PDC heeft maandag de acht namen voor de Premier League bekend gemaakt. Ex-profdarter Vincent van der Voort geeft samen met WK-finalist Gian van Veen zijn mening over de deelnemers. Hij pleit voor een nieuw systeem waarmee deelnemers geselecteerd worden. "Maar dan hebben ze te weinig controle."

De deelnemers voor de Premier League werden maandag bekend gemaakt. Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael Van Gerwen, Jonny Clayton, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Josh Rock zijn uitgenodigd. Daar kan Van der Voort wel mee leven.

"Kijk, je weet dat ze niet de eerste acht van de wereld gaan nemen", zegt hij. "Dat het ook een hele hoop om commercie draait. Ja, dan kan je kan je deze namen wel een beetje verwachten. Ik vind het niet heel vreemd", is zijn reactie op de line up in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Danny Noppert

Van Veen sluit zich daarbij aan. "Ja, dit waren wel acht van de negen of tien spelers die ik erbij had gedaan", zegt hij. "Maar als er bijvoorbeeld in plaats van Bunting of Rock een Danny Noppert stond, dan had ook niemand dat raar gevonden."

Ook de ex-prof vindt het jammer dat de Nederlander geen uitnodiging heeft gekregen. "Want als je het gewoon op prestaties gaat bekijken, had hij ertussen gemoeten." Noppert staat op plek tien in de ranking en heeft op tv-toernooien beter gepresteerd dan bijvoorbeeld Bunting of Rock.

"Maar ja nogmaals, zij kijken er toch heel anders tegenaan." Het blijft een invitatietoernooi en dus mag er eigenlijk niet geklaagd worden. "Al nodigen ze de nummer vijftig van de wereld uit, zij kunnen doen wat ze willen", concludeert Van der Voort.

Ongeschreven regel

Van der Voort ziet liever dat er duidelijke richtlijnen zijn. "Gewoon de eerste zes rechtstreeks en dan twee wildcards. Vroeger had je dat natuurlijk, maar toen hadden ze te weinig controle. En toen hebben ze dat aangepast. Maar voor mij mag er wel iets meer van: oké, je hebt goed gepresteerd, daarom zit je erbij."

Het is nu een ongeschreven regel dat de eerste vier van de wereldranglijst erbij zitten. Daarom was Van Veen met zijn derde plek na het WK al zo goed als zeker van zijn plek. De nummer zes is er nu niet bij. Dat is Gary Anderson. De dartslegende, die in de halve finale werd uitgeschakeld door Van Veen, had al laten merken dat hij niet wilde deelnemen aan de Premier League.

"Hij heeft gewoon woord gehouden. En dat is ook terecht", vindt Van der Voort. "Want als je het hele jaar door roept: 'ik speel hem niet, ik speel hem niet', dan zou het ook heel raar zijn als je nu zegt: 'ja, ik doe toch mee'." Van Veen had het er nog met hem over gehad voor de wedstrijd op het WK. "Ik vroeg het aan Gary, hij zei: 'nee, dat ga ik echt niet doen'."

Publiekslieveling

De keuze om Bunting uit te nodigen vinden Van der Voort en Van Veen wel wat twijfelachtig. "Dan hebben ze hem gematst, want die heeft op prestaties dit jaar niet echt iets uitzonderlijks gedaan", zegt de 50-jarige. Dus die mag heel blij zijn dat hij de The People's Champion is, zelfbenoemde dan."

Het zou volgens Van Veen zomaar kunnen dat ze Bunting als publiekslieveling hebben toegevoeg. Hij denkt dat de keuze ging tussen hem, Nathan Aspinall, Rock en Noppert. "Twee van die vier moesten ze dan kiezen. Ja, en dan noem je daar niet eens Price bij. Terwijl die eigenlijk ook op de ranking dat niet verdient natuurlijk, als nummer twaalf van de wereld. Maar goed, de PDC kiest toch wie ze willen en het zij zo", besluit hij.

In ieder geval zijn er met hemzelf en Rock twee debutanten te bewonderen dit jaar. Daar is Van der Voort blij mij. "En ook jonge jongens die snel spelen met scorend vermogen. Dat is leuker om naar te kijken dan menig andere die erin gezeten heeft", zegt hij. "Het is wel leuk om weer andere namen te zien."

