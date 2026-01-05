De Premier League Darts levert altijd discussie op, dus ook toen de acht namen door de PDC werden gepresenteerd die wél mee mogen doen aan de 2026-editie. Er zijn namelijk wat darters die (zwaar) teleurgesteld zullen zijn dat ze geen uitnodiging hebben gekregen voor het lucratieve toernooi. Dit zijn de grootste 'slachtoffers'.

Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen en Michael van Gerwen waren vanwege hun positie in de top-vier van de wereldranglijst 'zeker' van een uitnodiging. Hoewel er geen officiële regel voor is, maakte dat de keuze wel wat makkelijker. De andere vier tickets zijn naar Gerwyn Price, debutant Josh Rock, Jonny Clayton en Stephen Bunting gegaan. Daardoor blijven er tal van namen met lege handen achter. De opvallendste 'afwezigen' op een rij.

Danny Noppert

Danny Noppert is vanuit Nederlands oogpunt het grootste slachtoffer van de niet-uitverkiezing. De Fries sloot 2025 af als nummer zes van de wereld. Met een goed WK darts had de PDC niet om hem heen gekund, maar hij vloog er al in de laatste zestien uit tijdens misschien wel een van de beste wedstrijden van het hele WK tegen Justin Hood. Daardoor zit de halvefinalist van de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts én de World Cup er niet bij. Een hard gelag... Hij zal zich ongetwijfeld bestolen voelen.

Andere namen die ontbreken

Ten opzichte van vorig jaar zijn ook Nathan Aspinall en Chris Dobey er niet bij. Aspinall is een publiekslieveling en haalde in mei 2025 zelfs de finale van de Premier League. Buiten dat hoogtepunt om beleefde hij niet veel bijzonders. De PDC kiest liever voor die andere publiekslieveling: Stephen Bunting. The Bullet won in 2025 allemaal niet-rankingtoernooien en vloog er op de majors telkens vroeg uit. Daardoor viel hij uit de top vier van de wereld en leek hij te moeten vrezen voor zijn plek in de Premier League. Maar de nummer laatst van de ranking van 2025 zit er toch weer gewoon bij.

Debutant Josh Rock

Dobey wordt één op één vervangen door debutant Josh Rock. Het jonge talent, uit dezelfde generatie als debutant Gian van Veen, won met landgenoot Daryl Gurney de World Cup of Darts namens Noord-Ierland, maar viel verder ietwat tegen. Toch wordt hem een kans gegund en bijvoorbeeld niet WK-halvefinalist Ryan Searle, routinier James Wade (die net als Noppert een uitstekend jaar zonder titels beleefde) en Gary Anderson. Laatstgenoemde wil zelf geen Premier League spelen vanwege zijn gezin en het drukke bestaan. Hij haalde de halve finale van het WK en had zich daarmee weer in de kijker gespeeld.

Meer geld dan ooit

Omdat de PDC het prijzengeld van alle toernooien verhoogt dit jaar, is het nóg zuurder voor bovenstaande namen dat ze er niet bij zitten. In totaal gaat de prijzenpot omhoog naar 1,25 miljoen pond. In 2025 mochten de acht deelnemers nog 1 miljoen pond precies verdelen. De winnaar van de komende Premier League Darts krijgt 350.000 pond, die overigens niet meetelt voor de wereldranglijst.

Premier League Darts in Rotterdam

Op 5 februari begint het toernooi en duurt dan zeventien weken lang. Elke donderdagavond spelen de acht deelnemers in een mini-toernooi tegen elkaar, met dus op elke locatie een nieuwe winnaar. De Premier League Darts keert wederom terug in Rotterdam Ahoy. Op 16 april 2026 is avond 7 het oranje-decor en krijgen Van Veen en Van Gerwen dus een thuiswedstrijd. Op 12 februari debuteert Antwerpen als eerste Belgische speellocatie ooit.

Mike De Decker vorig jaar 'slachtoffer'

De Belg Mike De Decker voelde zich vorig jaar het grootste slachtoffer van allemaal. Hij kreeg geen uitnodiging, terwijl hij met het winnen van de World Grand Prix in 2024 wél een majortoernooi had gewonnen bij de PDC. Tot dan aan toe was dat bijna een garantie voor een uitnodiging voor de Premier League. De PDC brak met die ongeschreven regel en koos voor publiekslieveling Aspinall. Tot grote woede, frustratie en onvrede van De Decker.