Scheidsrechter Huw Ware is zaterdagavond fors uit zijn slof geschoten tijdens de European Darts Trophy in Göttingen. De Engelsman was echter niet boos op een speler, maar het publiek irriteerde hem mateloos.

Tijdens de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen speelde de Engelse Premier League-speler Stephen Bunting tegen de Duitse publieksfavoriet Niko Springer. Het was vanaf het begin duidelijk dat het publiek op de hand van laatstgenoemde was en dat lieten ze kraakhelder merken. Het publiek begon constant te fluiten als Bunting aan de oche kwam en bij elke dubbel die Springer uitgooide sprongen de toeschouwers op van vreugde. De scheidsrechter was het op een gegeven moment echter beu.

Toen Bunting wederom uit werd gefloten toen hij aan de oche kwam om te gooien, was Ware er klaar mee. "Ik heb het al een keer beleefd gevraagd en nu stop ik met aardig zijn. Hou nu jullie mond! Alsjeblieft, we proberen hier een wedstrijd te darten", snauwde een boze Ware door de microfoon. De uithaal van de scheidsrechter werd met gejuich ontvangen door het publiek. Ook Bunting knikte tevreden en ging gooien. Uiteindelijk ging de Engelsman wel onderuit en won Springer met 6-5 in Göttingen.

Reactie van Bunting

Op zijn Instagram liet ook Bunting zich nog uit over het gefluit tijdens zijn wedstrijd met Springer. "De toewijding die wij er als dartspelers inleggen, wordt nooit gezien. Boegeroep en fluiten tijdens belangrijke momenten in een wedstrijd is onacceptabel. Als je dat wilt doen, dan ga je maar naar een voetbalwedstrijd. Ik klaag of huil nooit om nederlagen, maar deze wedstrijd heeft me enorm veel pijn gedaan, ook al was het maar een klein groepje mensen. Ik heb gelukkig de steun van mijn familie."

Het inmiddels een tendens in de dartswereld dat spelers niet graag naar Duitsland afreizen vanwege het publiek. Dat weet Bunting ook. "Ik snap waarom sommige spelers niet hierheen willen reizen, maar gelukkig is dit niet altijd. Ik hou van mijn fans en in het bijzonder mijn fans in Duitsland", zo vertelt de Engelsman in een emotioneel Instagram-bericht.